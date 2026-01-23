 Aller au contenu principal
Tengizchevroil déclare que la production de pétrole n'a pas repris le 23 janvier, selon Interfax
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 07:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole dans le vaste champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan, l'un des plus grands au monde, n'a pas repris après avoir été arrêtée lundi, a déclaré Interfax vendredi, citant le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil (TCO), qui est dirigé par Chevron

CVX.N .

La production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz pourrait être interrompue pendant encore 7 à 10 jours, ont déclaré trois sources industrielles plus tôt à Reuters.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
166,560 USD NYSE -0,08%
Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,69 USD Ice Europ +0,45%
Pétrole WTI
59,96 USD Ice Europ +0,50%
