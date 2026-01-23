Tengizchevroil déclare que la production de pétrole n'a pas repris le 23 janvier, selon Interfax

La production de pétrole dans le vaste champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan, l'un des plus grands au monde, n'a pas repris après avoir été arrêtée lundi, a déclaré Interfax vendredi, citant le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil (TCO), qui est dirigé par Chevron

CVX.N .

La production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz pourrait être interrompue pendant encore 7 à 10 jours, ont déclaré trois sources industrielles plus tôt à Reuters.