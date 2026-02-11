 Aller au contenu principal
Tencent et Tesla s'associent pour proposer des fonctions embarquées liées à WeChat en Chine
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tencent Cloud a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec le constructeur automobile américain Tesla TSLA.O pour offrir des fonctionnalités embarquées telles que le transfert instantané des données de localisation WeChat et des suggestions de services intelligents en fonction de la destination.

La mise à niveau sera livrée via une mise à jour over-the-air aux véhicules Model 3 et Y en Chine et sera disponible par défaut sur les futurs véhicules, a déclaré Tencent Cloud.

