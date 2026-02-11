 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 14:13

(Actualisé avec WBD, Kraft Heinz, Cloudflare, Humana, Gilead Sciences, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,04% pour le Nasdaq .IXIC :

* FORD F.N a fait état mardi d'un bénéfice ajusté en recul d'environ 50% au quatrième trimestre, une baisse attribuée en partie aux coûts plus élevés qu'attendu découlant de l'incendie subi par un fournisseur, tout en communiquant pour 2026 des prévisions conforme aux attentes.

* MATTEL MAT.O plonge de près de 31% dans les échanges en avant-Bourse. Les prévisions de bénéfice annuel du fabricant de Barbie, publiées la veille, ont déçu les investisseurs, soulignant la reprise poussive de la demande en jouets alors que les consommateurs prudents limitent leurs dépenses discrétionnaires.

* MODERNA MRNA.O a indiqué mardi que la FDA n'examinera pas la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée par le groupe pharmaceutique pour son vaccin contre la grippe, entraînant une chute de près de 9% du titre en avant-Bourse.

*

WARNER BROS DISCOVERY

(WBD) WBD.O - L'investisseur activiste Ancora Capital a pris une participation dans le groupe américain et prévoit de s'opposer à l'accord conclu avec NETFLIX pour ses studios et ses actifs de streaming, marquant un nouveau rebondissement dans la guerre d'enchères qui entoure le géant du divertissement.

* KRAFT HEINZ KHC.O - Le groupe agroalimentaire américains a annoncé mercredi avoir suspendu son processus de scission en deux entités distinctes, son directeur général Steve Cahillane estimant toutefois que la plupart des difficultés rencontrées étaient "surmontables et sous son contrôle".

L'action recule d'environ 5% en avant-Bourse.

La société a également dit prévoir une baisse du chiffre d'affaires net organique comprise entre 1,5% et 3,5% en 2026.

* LYFT LYFT.O - Le titre de la société de VTC chute de 17% en avant-Bourse, après que les prévisions de bénéfice trimestriel et les volumes annuels de courses ont été inférieurs aux attentes, soulignant un revers dans les efforts du groupe pour maintenir sa récente reprise.

* CLOUDFLARE NET.N - Le fournisseur de sécurité cloud et réseau bondit de 14% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions meilleures que prévu pour son chiffre d'affaires annuel et du premier trimestre.

* ROBINHOOD'S HOOD.O - Le groupe a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en-dessous des estimations, la période de turbulences pour les actifs numériques ayant pesé sur les revenus du trading crypto. L'action chute de près de 7,2% en avant-Bourse.

* HILTON HLT.N - L'opérateur hôtelier a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires par chambre disponible pour 2026 serait inférieur aux estimations de Wall Street, signe d'un ralentissement de la demande touristique aux États-Unis.

* MCDONALD'S MCD.N doit publier ses résultats à la mi-journée.

* ALPHABET GOOGL.O - La société mère de Google a vendu mardi une obligation rare à 100 ans, selon une note du gestionnaire principal, faisant partie d'une émission obligataire mondiale de 31,51 milliards de dollars (26,44 milliards d'euros), alors que les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) entraînent une forte augmentation des emprunts chez les géants technologiques américains. L'action a perdu 1,78% à la clôture mardi.

* HUMANA HUM.N a dit mercredi anticiper une bénéfice annuel inférieur aux estimations, l'assureur santé s'attendant à subir les conséquences de la baisse des notes de qualité attribuées à ses plans Medicare Advantage destinés aux personnes âgées.

L'action perd 8% en avant-Bourse.

* GILEAD SCIENCES GILD.O a publié mardi des prévisions financières pour 2026 se situant dans la fourchette basse des attentes des analystes, notamment en ce qui concerne les ventes de son médicament pionnier contre le VIH.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ 0,00%
CLOUDFLARE RG-A
179,910 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 188,14 Pts Index Ex 0,00%
FORD MOTOR
13,590 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
147,2400 USD NASDAQ 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
323,790 USD NYSE 0,00%
HUMANA
181,290 USD NYSE 0,00%
LYFT RG-A
16,8650 USD NASDAQ -0,03%
MATTEL
21,0990 USD NASDAQ +0,18%
MCDONALD'S
325,960 USD NYSE 0,00%
MODERNA
42,0000 USD NASDAQ +0,01%
NASDAQ Composite
23 102,47 Pts Index Ex 0,00%
NETFLIX
82,1900 USD NASDAQ -0,02%
ROBINHOOD MARKETS
85,6000 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 941,81 Pts CBOE 0,00%
THE KRAFT HEINZ
24,9500 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
27,8100 USD NASDAQ +0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank