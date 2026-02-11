(Actualisé avec WBD, Kraft Heinz, Cloudflare, Humana, Gilead Sciences, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,04% pour le Nasdaq .IXIC :

* FORD F.N a fait état mardi d'un bénéfice ajusté en recul d'environ 50% au quatrième trimestre, une baisse attribuée en partie aux coûts plus élevés qu'attendu découlant de l'incendie subi par un fournisseur, tout en communiquant pour 2026 des prévisions conforme aux attentes.

* MATTEL MAT.O plonge de près de 31% dans les échanges en avant-Bourse. Les prévisions de bénéfice annuel du fabricant de Barbie, publiées la veille, ont déçu les investisseurs, soulignant la reprise poussive de la demande en jouets alors que les consommateurs prudents limitent leurs dépenses discrétionnaires.

* MODERNA MRNA.O a indiqué mardi que la FDA n'examinera pas la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée par le groupe pharmaceutique pour son vaccin contre la grippe, entraînant une chute de près de 9% du titre en avant-Bourse.

WARNER BROS DISCOVERY

(WBD) WBD.O - L'investisseur activiste Ancora Capital a pris une participation dans le groupe américain et prévoit de s'opposer à l'accord conclu avec NETFLIX pour ses studios et ses actifs de streaming, marquant un nouveau rebondissement dans la guerre d'enchères qui entoure le géant du divertissement.

* KRAFT HEINZ KHC.O - Le groupe agroalimentaire américains a annoncé mercredi avoir suspendu son processus de scission en deux entités distinctes, son directeur général Steve Cahillane estimant toutefois que la plupart des difficultés rencontrées étaient "surmontables et sous son contrôle".

L'action recule d'environ 5% en avant-Bourse.

La société a également dit prévoir une baisse du chiffre d'affaires net organique comprise entre 1,5% et 3,5% en 2026.

* LYFT LYFT.O - Le titre de la société de VTC chute de 17% en avant-Bourse, après que les prévisions de bénéfice trimestriel et les volumes annuels de courses ont été inférieurs aux attentes, soulignant un revers dans les efforts du groupe pour maintenir sa récente reprise.

* CLOUDFLARE NET.N - Le fournisseur de sécurité cloud et réseau bondit de 14% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions meilleures que prévu pour son chiffre d'affaires annuel et du premier trimestre.

* ROBINHOOD'S HOOD.O - Le groupe a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en-dessous des estimations, la période de turbulences pour les actifs numériques ayant pesé sur les revenus du trading crypto. L'action chute de près de 7,2% en avant-Bourse.

* HILTON HLT.N - L'opérateur hôtelier a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires par chambre disponible pour 2026 serait inférieur aux estimations de Wall Street, signe d'un ralentissement de la demande touristique aux États-Unis.

* MCDONALD'S MCD.N doit publier ses résultats à la mi-journée.

* ALPHABET GOOGL.O - La société mère de Google a vendu mardi une obligation rare à 100 ans, selon une note du gestionnaire principal, faisant partie d'une émission obligataire mondiale de 31,51 milliards de dollars (26,44 milliards d'euros), alors que les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) entraînent une forte augmentation des emprunts chez les géants technologiques américains. L'action a perdu 1,78% à la clôture mardi.

* HUMANA HUM.N a dit mercredi anticiper une bénéfice annuel inférieur aux estimations, l'assureur santé s'attendant à subir les conséquences de la baisse des notes de qualité attribuées à ses plans Medicare Advantage destinés aux personnes âgées.

L'action perd 8% en avant-Bourse.

* GILEAD SCIENCES GILD.O a publié mardi des prévisions financières pour 2026 se situant dans la fourchette basse des attentes des analystes, notamment en ce qui concerne les ventes de son médicament pionnier contre le VIH.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)