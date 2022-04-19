Teleperformance-CA en hausse au T1, confirme ses objectifs 2022
information fournie par Reuters19/04/2022 à 17:53
19 avril (Reuters) - TELEPERFORMANCE TEPRF.PA :
* CA AU T1 EUR 1,96 MDS CONTRE EUR 1,71 MD IL Y A UN AN
* NOUS AVONS ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE DE NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES, À + 6,5 %, SOIT + 11,1 % RETRAITÉE DE LA BAISSE ATTENDUE DE LA CONTRIBUTION DES CONTRATS D’ASSISTANCE COVID
* NOUS AVONS RÉCEMMENT FORTEMENT LIMITÉ NOS ENGAGEMENTS EN RUSSIE, OÙ NOTRE EXPOSITION RESTE INFÉRIEURE À 1 % DE NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES - PDG
* LE REDRESSEMENT DU CA DEVRAIT SE POURSUIVRE DANS L’ANNÉE, SON AMPLEUR RESTE DIFFICILE À ESTIMER AU REGARD DE L’IMPACT SUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE LA GUERRE EN UKRAINE ET DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE -PDG
* OBJECTIFS ANNUELS 2022 CONFIRMÉS
Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA
(Gdansk Newsroom)
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