La BCE et les banques centrales de l'UE proposent de supprimer la règle sur les dépôts en stablecoins

Le siège de la BCE à Francfort

par Elizabeth Howcroft

Les émetteurs ‌de cryptomonnaie stable ne devraient pas être tenus de détenir une part ​minimale de leurs actifs de réserve sous forme de dépôts bancaires, car cela pourrait exposer les prêteurs à une ruée sur les stablecoins et des ​dépôts moins stables, ont déclaré mardi la BCE et les banques centrales des pays membres ​de l'UE.

Le Système européen de banques centrales (SEBC) — ⁠un organisme composé de la BCE et des 27 banques centrales ‌nationales des pays de l’UE — a formulé ces remarques en réponse à une consultation sur le règlement MiCA, un ensemble ​de règles européennes relatives ‌aux cryptomonnaies entré en vigueur en 2025.

Les émetteurs de ⁠stablecoins sont tenus de détenir 30% de leurs réserves sous forme de dépôts bancaires — ou 60% s’il s’agit d’émetteurs majeurs.

Mais les banques centrales ont ⁠recommandé de modifier ‌les règles MiCA afin de supprimer cette exigence et de ⁠préciser à la place un pourcentage minimum devant être détenu sous forme ‌d’actifs arrivant à échéance dans un délai compris entre un ⁠et cinq jours ouvrés.

"Si les réserves sont détenues sous ⁠forme de dépôts ‌bancaires, les stablecoins peuvent modifier les structures de financement des banques en remplaçant ​les dépôts de particuliers, relativement ‌stables, par des dépôts provenant d’émetteurs de stablecoins, qui ont tendance à être moins stables et ​plus sensibles aux conditions du marché", indique le document des banques centrales.

Les régulateurs et les autorités de surveillance de la stabilité financière ⁠avertissent depuis longtemps que les stablecoins – une sorte de jeton cryptographique indexé sur une devise, généralement le dollar – pourraient nuire à la stabilité financière en permettant aux problèmes des marchés des cryptomonnaies de se répercuter sur l’ensemble du système financier.

(Rédigé par Elizabeth Howcroft à Paris; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Sophie Louet)