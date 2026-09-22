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La BCE et les banques centrales de l'UE proposent de supprimer la règle sur les dépôts en stablecoins
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:52
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Le siège de la BCE à Francfort

Le siège de la BCE à Francfort

par Elizabeth Howcroft

Les émetteurs ‌de cryptomonnaie stable ne devraient pas être tenus de détenir une part ​minimale de leurs actifs de réserve sous forme de dépôts bancaires, car cela pourrait exposer les prêteurs à une ruée sur les stablecoins et des ​dépôts moins stables, ont déclaré mardi la BCE et les banques centrales des pays membres ​de l'UE.

Le Système européen de banques centrales (SEBC) — ⁠un organisme composé de la BCE et des 27 banques centrales ‌nationales des pays de l’UE — a formulé ces remarques en réponse à une consultation sur le règlement MiCA, un ensemble ​de règles européennes relatives ‌aux cryptomonnaies entré en vigueur en 2025.

Les émetteurs de ⁠stablecoins sont tenus de détenir 30% de leurs réserves sous forme de dépôts bancaires — ou 60% s’il s’agit d’émetteurs majeurs.

Mais les banques centrales ont ⁠recommandé de modifier ‌les règles MiCA afin de supprimer cette exigence et de ⁠préciser à la place un pourcentage minimum devant être détenu sous forme ‌d’actifs arrivant à échéance dans un délai compris entre un ⁠et cinq jours ouvrés.

"Si les réserves sont détenues sous ⁠forme de dépôts ‌bancaires, les stablecoins peuvent modifier les structures de financement des banques en remplaçant ​les dépôts de particuliers, relativement ‌stables, par des dépôts provenant d’émetteurs de stablecoins, qui ont tendance à être moins stables et ​plus sensibles aux conditions du marché", indique le document des banques centrales.

Les régulateurs et les autorités de surveillance de la stabilité financière ⁠avertissent depuis longtemps que les stablecoins – une sorte de jeton cryptographique indexé sur une devise, généralement le dollar – pourraient nuire à la stabilité financière en permettant aux problèmes des marchés des cryptomonnaies de se répercuter sur l’ensemble du système financier.

(Rédigé par Elizabeth Howcroft à Paris; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Sophie Louet)

Banques centrales
BCE
Cryptoactif
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1 commentaire

  • 16:17

    S’il y a une perte de confiance dans la monnaie et que les investisseurs souhaitent fuir dans des crypto actifs de type stablecoin. Les banques proposant des stablecoin pourrait se retrouver du jour au lendemain à détenir 99,9% de la contrepartie en monnaie bancaire classique. En gros on ne peux plus fuir comme ça. Oui, ça m’étonne pas trop ! Bon je comprends peut être mal !

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