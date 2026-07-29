Telefónica de nouveau dans le rouge au premier semestre, avec une perte nette de 338 millions d'euros

( AFP / JOSEP LAGO )

Le géant espagnol des télécommunications Telefónica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, a annoncé mercredi avoir essuyer une nouvelle perte nette au premier semestre, à hauteur de 338 millions d'euros.

C'est toutefois "75% moins" que la perte importante de 1,36 milliard d'euros enregistrée sur la même période voilà un an, a précisé le groupe espagnol dans un communiqué.

Ses performances entre janvier et juin ont été lourdement affectées par une charge exceptionnelle d'un milliard d'euros liée à la cession de ses activités au Chili et des provisions pour la restructuration de sa filiale en Allemagne, a-t-il détaillé, précisant que ses profits ont atteint 474 millions d'euros si l'on exclut les activités amenées à sortir du groupe dans les prochains mois.

Le chiffre d'affaires de Telefónica s'est, quant à lui, établi sur les six premiers mois de l'année à 16,39 milliards d'euros, en très légère hausse par rapport à la même période en 2025 (+1,7%), tiré par ses activités en Espagne et au Brésil.

En 2025, le groupe espagnol avait enregistré une perte nette sèche de 4,32 milliards d'euros en raison principalement du coût d'un plan social prévoyant environ 5.000 suppressions de postes et de la vente de filiales en Amérique latine, d'où le groupe espagnol cherche à se désengager.

L'opérateur espagnol, sous la houlette de Marc Murtra, devenu son président en janvier 2025, ambitionne désormais de devenir un acteur majeur de la tech européenne dans les prochaines années.

Le groupe avait annoncé en novembre dernier prévoir des économies totales pouvant atteindre 2,8 milliards d'euros en 2028 et 3 milliards en 2030.

Dans ce contexte difficile, Telefónica, privatisée en 1997 mais encore détenue à 10% par l'Etat espagnol, est engagé dans un important virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés: Espagne, Brésil, Allemagne et Royaume-Uni.

Depuis plusieurs mois, Telefónica poursuit son désengagement d'Amérique latine, autrefois l'un de ses marchés préférentiels, mais où il est confronté à une concurrence féroce et des pertes de marchés.