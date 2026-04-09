Technip Energies : valide le re-test du récent zénith historique des 41,6E
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 11:36
Le risque de double-top historique est maximal après 33% de hausse en 3 semaines, mais le prochain objectif en cas de débordement du corridor sommital 31E (23 mars à l'ouverture)/41,6E (11/09/2025) serait 51,5E.
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