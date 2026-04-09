 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip Energies : valide le re-test du récent zénith historique des 41,6E
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 11:36

Technip Energies aligne une 7ème séance de forte hausse et se hisse au contact du récent zénith historique des 41,3E
Le risque de double-top historique est maximal après 33% de hausse en 3 semaines, mais le prochain objectif en cas de débordement du corridor sommital 31E (23 mars à l'ouverture)/41,6E (11/09/2025) serait 51,5E.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
41,4200 EUR Euronext Paris +3,71%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank