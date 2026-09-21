Technip Energies s'allie à SABIC dans la production de polyéthylène

Technip Energies fait part d'un accord exclusif par lequel il assurera la commercialisation et l'octroi de licences, à l'échelle mondiale, de la technologie CTR (Clean Tubular Reactor) de SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) pour la production de polyéthylène basse densité (LDPE).

Cet accord renforce la collaboration de longue date entre les deux entreprises et associe la technologie de pointe du groupe de chimie saoudien à la vaste expertise de la société française d'ingénierie dans le domaine des polyoléfines.

Technip Energies accompagne le déploiement de la technologie CTR depuis 1996 en contribuant aux activités de conception, d'ingénierie, de construction et de démarrage des installations, acquérant ainsi une expertise approfondie en matière d'exploitation et de mise en oeuvre de cette technologie.

"Ensemble, nous permettons aux producteurs de monter en capacité de manière efficace, sûre et fiable pour répondre à la demande croissante du marché tout en apportant une valeur ajoutée concrète à nos clients", commente Stéphane Mespoulhes, senior vice-president Ethylène et Polyoléfines chez Technip Energies.