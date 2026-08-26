Technip Energies remporte un contrat auprès de LTEH aux Emirats

Technip Energies annonce avoir remporté un contrat "significatif" (entre 50 et 250 MEUR de chiffre d'affaires selon sa terminologie propre) auprès de Larsen & Toubro Energy Hydrocarbon (LTEH), portant sur la réalisation de services d'ingénierie détaillés pour un projet d'ADNOC Offshore aux Emirats arabes unis.

Ce projet, récemment attribué par ADNOC Offshore à un consortium dirigé par LTEH, couvre l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction, l'installation et la mise en service (EPCIC) de nouvelles infrastructures offshore, ainsi que la modification et la modernisation d'installations existantes.

Dans le cadre de ce contrat, qui renforce son positionnement dans les services d'ingénierie à forte valeur ajoutée, Technip Energies s'appuiera sur ses capacités d'ingénierie locales ainsi que sur son expérience dans la réalisation de projets offshore complexes et de grande envergure au Moyen-Orient.

Cette attribution, enregistrée au 3e trimestre 2026 dans le segment technologie, produits et services du groupe, vient également consolider la collaboration de longue date entre Technip Energies et Larsen & Toubro (L&T) sur un large éventail de projets dans les secteurs amont, aval et des infrastructures énergétiques à travers le monde.