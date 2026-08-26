A Pomas, après la tornade, les opérations de déblayage et de sécurisation continuent

Des personnes aident au nettoyage des décombres après le passage d'une tornade à Pomas, dans l'Aude, le 25 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Au surlendemain du passage d'une tornade d'une rare intensité sur le village de Pomas, dans l'Aude, les autorités et les habitants poursuivent mercredi les opérations de déblayage et de sécurisation des 300 maisons endommagées, dont 100 sont détruites.

"Toute la nuit, on a poursuivi les opérations de déblayage et de sécurisation", a-t-on appris mercredi matin auprès des pompiers.

Sollicitée par l'AFP, la préfecture de l'Aude n'était pas en mesure, à cette heure, de préciser si le bilan d'une cinquantaine de blessés restait inchangé mercredi.

"Fort heureusement, le bilan humain est un peu plus léger que le bilan matériel", avait indiqué mardi le préfet de l'Aude Alain Bucquet.

"On a une cinquantaine de personnes qui ont transité vers le centre de secours" installé dans la salle polyvalente de Pomas, qui compte environ 1.000 habitants, et "vingt personnes qui ont été hospitalisées à l'heure où on se parle", a-t-il détaillé lors d'un point presse sur place.

"Aucune n'est dans un état qui inspire de l'inquiétude", a souligné M. Bucquet.

La présidente de la région Occitanie Carole Delga doit se rendre sur place mercredi à 14H30 aux côtés notamment d’Hélène Sandragné, présidente du département de l’Aude, Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo, et du préfet.

Une tornade a traversé l'Aude lundi, frappant Pomas vers 17H20. Plus de 300 maisons sur les quelque 500 du village ont été endommagées. Dont "une centaine dont on se pose la question de savoir si elles seront habitables", avait encore déclaré le préfet.

Outre les services de secours de l'Aude, onze unités extérieures au département ont été déployées, venues notamment de l'Hérault et de Haute-Garonne. Elles sont à pied d'oeuvre pour déblayer les décombres et consolider les habitations, pour éviter qu'elles ne s'effondrent, mais aussi les protéger du pillage.

En France, on dénombre quelques dizaines de tornades chaque année, la plupart de faible intensité, selon Météo-France.