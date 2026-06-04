Technip Energies fixe à €500 mlns le prix de ses obligations à échéance 2033

Technip Energies NV TE.PA :

* ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE SES OBLIGATIONS D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE EN 2033

* LES OBLIGATIONS ARRIVENT À ÉCHÉANCE LE 10 JUIN 2033

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OPÉRATION DEVRAIT INTERVENIR LE 10 JUIN 2026

* L'OFFRE A ÉTÉ SURSOUSCRITE PLUS DE CINQ FOIS AUPRÈS D'UNE LARGE BASE D'INVESTISSEURS EUROPÉENS

* MONTANT PRINCIPAL TOTAL DE 500 MILLIONS D'EUROS PORTANT INTÉRÊT AU TAUX DE 4%

Texte original https://tinyurl.com/bdz9mf3z Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)