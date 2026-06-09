Technip Energie, Airbus, Safran et Tereos vont créer une coentreprise

Les quatre sociétés ont conclu un accord afin de créer Rebound, une coentreprise destinée à développer un projet de production de carburants d'aviation durables (SAF) à l'échelle industrielle au Port de Dunkerque.

L'objectif, qui s'appuie sur la technologie "Alcohol-to-Jet (AtJ)" est de produire environ 160 000 tonnes de SAF par an, ce qui en ferait l'une des plus grandes usines de ce type en Europe, permettant de renforcer la souveraineté énergétique de la zone.

Les quatre partenaires se sont engager à financer la phase de développement qui comprend les études d'ingénierie et les autres activités nécessaires pour considérer une décision finale d'investissement.

Dans cette phase de développement du projet, Technip Energies interviendra en tant que développeur principal du projet et prestataire de services d'ingénierie, en apportant son expertise dans le développement des technologies et l'exécution de projets complexes. Airbus et Safran, leaders mondiaux de l'aérospatial, rejoignent le projet en tant que partenaires industriels, contributeurs à la sécurisation des débouchés commerciaux et acheteurs potentiels de SAF. En tant que leader européen de la production d'éthanol, Tereos, coopérative agricole française, rejoint Rebound dans le but de fournir et sécuriser l'approvisionnement en éthanol avancé nécessaire au projet. Ensemble, les quatre partenaires couvrent la chaîne de valeur, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'utilisation finale dans l'aviation, dans le cadre d'une initiative entièrement portée par des acteurs européens.

Une étape a déjà été franchie après la décision du Port de Dunkerque d'attribuer à Technip Energies un site industriel qui offrira à Rebound des avantages logistiques pour le transport des matières premières et des produits, ainsi qu'une procédure d'obtention des permis simplifiée.