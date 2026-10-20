TD Cowen relève la recommandation sur BlackRock à "acheter" en raison de son fort potentiel de croissance des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** TD Cowen relève la note de BlackRock BLK.N de "conserver" à "acheter"; l'objectif de cours passe de 1.212 $ à 1.405 $, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 25 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** "Après avoir stagné pendant une grande partie de l’année 2026, nous pensons que le troisième trimestre 2026 marque un tournant décisif qui devrait se traduire par une surperformance absolue et relative supérieure", déclare la société de courtage

** Elle ajoute que cette thèse d’investissement repose sur une meilleure visibilité concernant les objectifs à l’horizon 2030, son analyse suggérant que la société est en bonne voie pour dépasser largement ses objectifs de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation

** Elle met en avant les ETF actifs, l’assurance, les actifs numériques et la gestion de patrimoine comme quatre moteurs de croissance clés, chacun pouvant potentiellement générer environ 500 millions de dollars de chiffre d’affaires, tandis que l’amélioration des tendances dans ces secteurs contribue à compenser les récentes pressions liées à la faiblesse du marché et aux sorties de capitaux élevées des particuliers

** L'action de la société affiche une légère hausse dans un contexte de faible volatilité lors des échanges avant l'ouverture

** 19 des 20 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, contre 1 "conserver"; le cours cible médian s’établit à 1.313 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 5,07 % depuis le début de l’année