Taux : traditionnel détente des taux post weekend

(Zonebourse.com) - La semaine débute sur une détente générale des rendements obligataires : c'est la 20ème édition d'un scénario bien rôdé, une Nième version de la montée des tensions avec l'Iran à la veille du weekend, suivi d'un gros ouf de soulagement avec l'espoir d'un retour sur les bons rails de la diplomatie : bombes et les missiles ont cessé de pleuvoir autour du Golfe Persique dès jeudi dernier... et Donald Trump habille son dernier "TACO" du prétexte de pressions exercées par des pays amis.

Pierre-Yves Gauthier, analyste chez AlphaValue, estime que la trêve n'est pourtant pas le fruit d'une stratégie américaine savamment orchestrée mais qu'elle est plutôt imputable à un manque de munitions de l'armée américaine.

Par conséquent, "la position de négociation des Iraniens se renforce sans cesse, grâce à l'attitude aussi absurde que théâtrale de Trump".

Il est vrai que l'arrêt de la livraison aux Etats Unis de certains métaux "critiques" suite aux sanctions douanières d'avril puis juillet 2025 met l'industrie de l'armement US en situation inconfortable.

Mais pour l'heure, lire le mot "diplomatie" dans un communiqué suffit à faire oublier qu'un pétrolier a été gravement endommagé par une mine dans des eaux "non sécurisées" du détroit d'Ormuz dimanche et qu'il ne circulait même plus 1 quart des navires par Bab El Mandeb après les tirs Houthis contre des tankers et installations pétrolières saoudiennes.

Le baril chute de -6% vers 87 USD (WTI) et cela suffit déclencher une nette décrue des taux de part et d'autre de l'Atlantique : -3,2Pts sur le "10 ans" vers 4,647%, -2,8Pts sur le "30 ans" vers 5,134%, -1,5Pts sur le "2 ans" vers 4,316%.

Il y a "du mieux" mais c'est loin de suffire pour infléchir la tendance haussière des taux depuis fin février.

Les détenteurs de dette US se montreront prudents jusqu'au communiqué final de la FED ce mercredi, alors que les tensions inflationnistes ne proviennent pas que du pétrole, mais d'autres composés (naphta, engrais, acide sulfurique...), sans oublier la hausse du coût du fret maritime et l'explosion du prix des conteneurs.

Kevin Warsh pourrait confirmer que des "datas" renforçant les risques inflationnistes justifient d'envisager une hausse de taux dès mi-septembre.

A propos de "stats", les nouvelles commandes de biens durables aux États-Unis ont déçu : elles n'ont rebondi que de 0,3 % en juin, après une chute de -4,0 % en mai, alors que le consensus tablait sur 1,8 %.

Hors transports, segment volatil qui affiche un repli de 0,2 %, les nouvelles commandes auraient progressé de 0,6 % en juin (consensus 0,8%), après une augmentation de 1,8 % en mai.

Les livraisons de biens durables ont augmenté de 0,7 %, après une hausse de 1,1 % en mai.

En revanche, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas est ressorti à 1,3 en juillet contre une stagnation en juin.... et il était attendu en repli à -1.

Coté Europe, le "TACO" du weekend a été salué -comme à 20 reprises depuis fin mars- mais de façon chaque fois un peu moins enthousiaste : nos OAT effacent 4,3Pts à 3,925%, les Bunds -3,4Pts à 3,139%, les BTP italiens -5Pts à 3,955%.

Enfin, Outre-Manche, les "Gilts" effacent -3,5Pts pour caler juste en dessous du seuil symbolique des 5,00%, à 4,9970%.

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