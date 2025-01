Taux : marchés US clos, détente en Europe, pas sur Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 18:42









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Pas de cotation sur les T-Bonds alors que Wall Street est fermé pour cause de Martin Luther King's Day... qui coïncide avec l'investiture de Donald trump.

La journée sera chargée en actualité politique aux Etats Unis : une centaine de décrets présidentiels (rédigés de longue date) sont attendus dès sa prise de fonction à la Maison-Blanche en tant que 47e président.



Le Président -qui vient de prêter serment- annonce dans son discours inaugural un décret d'état d'urgence pour sécuriser la frontière avec le Mexique (avec reconduites de millions d'immigrants illégaux), ainsi qu'un décret d'urgence énergétique afin de doper la production d'hydrocarbures pour faire chuter les prix... et il révoque les mesures 'vertes' qui brident l'exploration pétrolière et la construction d'oléoducs.



Il confirme l'instauration de droits de douanes à l'encontre de pays qui exportent vers les Etats Unis, notamment dans le domaine de l'industrie automobile : il en attend des recettes énormes pour les finances du pays et une ère de prospérité pour les constructeurs américains.

Il aspire a être vu comme un faiseur de paix et non un faiseur de guerre.

Aussitôt après, il annonce vouloir reprendre le contrôle du canal de Panama 'actuellement aux mains des chinois'.



Et il annonce redonner au point culminant des USA -le Denali situé au coeur de l'Alaska- son nom originel de Mont McKinley, un ancien Président américain protectionniste et pro-droits de douane.

Il n'a pas évoqué l'abaissement de l'impôt sur les sociétés de 21 à 15%.



En Europe, aucun indicateur économique susceptible de dynamiser la séance n'était attendu : les cours ont peu évolué et le rendement du Bund allemand se détend de -0,7Pt vers à 2,5000% tandis que l'OAT de même échéance affiche -0,8Pts 3,2980%.

Les BTP italien effacent -3Pts vers 3,613% mais les Bonos espagnols ne décalent de -0,7Pt vers 3,157%.

Enfin, les 'Gilts' connaissent une mauvaise entame de semaine avec +5Pts à 4,713%.





