TAUX-Les rendements obligataires grimpent, les prix du pétrole ravivent les craintes inflationnistes
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:10

Les rendements obligataires étaient en hausse des deux côtés de l'Atlantique lundi, la flambée des prix du pétrole due à la situation au Moyen-Orient renforçant les craintes d'une inflation plus élevée, susceptible à son tour de perturber les prévisions de politique monétaire des banques centrales.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR avance de 4,8 points de base à 2,7016%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR , la plus sensible aux anticipations sur les taux, grimpe de 6,1 points de base à 2,0717%.

En France, le rendement de l'OAT à deux ans FR10YT=RR progresse de 8,4 points de base à 2,1899%.

Au Royaume-Uni, les rendements du Gilt à deux ans GB2YT=RR s'envole d'environ 7 points de base à 2,282%.

Le mouvement est similaire aux Etats-Unis, où le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 4,8 points de base à 4,0078%. Celui de son homologue à deux ans US2YT=RR gagne pour sa part 6,1 points de base à 3,4403%.

Les obligations ont effacé les gains initiaux liés à leur statut de valeur refuge et sont désormais pénalisées par l'impact inflationniste de la hausse des cours du pétrole, qui entraîne une augmentation des rendements, lesquels évoluent à l'inverse des prix.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du brut d'environ 7% lundi et menace d'alimenter l'inflation dans les principales économies mondiales, dans un contexte de perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz, voie de passage clé qui relie le Golfe à l'océan Indien.

Martin Kocher, gouverneur de la banque centrale autrichienne, a dit lundi lors d'un entretien accordé au Wall Street Journal que les perturbations sur les marchés pétroliers ou le transport maritime pourraient entraîner une augmentation des coûts et donc de l'inflation, tandis que les tensions accrues pourraient peser sur l'activité économique.

Les investisseurs ont par ailleurs revu à la baisse leurs anticipations concernant les futures baisses de taux de la Banque d'Angleterre, estimant désormais à environ 48% la probabilité d'une baisse lors de la réunion de ce mois-ci, ce qui représente une forte baisse par rapport à la probabilité de 78% estimée vendredi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

BCE
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

DEU BENCHMARK 10A
2,709 Rates -0,28%
FRA BENCHMARK 10A
3,338 Rates -0,79%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
78,36 USD Ice Europ +8,05%
Pétrole WTI
71,45 USD Ice Europ +6,28%
USA BENCHMARK 10A
3,989 Rates -0,52%
USA BENCHMARK 2A
3,459 Rates +0,21%
