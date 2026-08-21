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TAUX-Le spread français met les marchés d'actions sous pression
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 12:33
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Alors que le marché obligataire américain a été sous le feu des projecteurs cette semaine, l'attention des analystes de Barclays s'est portée sur la France, deuxième économie de la zone euro, selon une note publiée vendredi.

Les rendements des obligations françaises ont augmenté à un rythme plus rapide que leurs pairs, portant le "spread", soit la différence de rendement entre le Bund allemand à 10 ans et l'OAT française équivalente, à son niveau le plus élevé depuis janvier 2025, lorsqu'il avait touché 86 points de base.

De plus, les obligations françaises affichent des performances inférieures à celles des pays traditionnellement plus endettés de la zone euro, les coûts d'emprunt français étant supérieurs à ceux de l'Espagne et de l'Italie.

Cela a entraîné une sous-performance des actions françaises, selon les analystes de Barclays.

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans de la France, qui constituent essentiellement une protection contre un défaut de paiement, ont atteint vendredi leur plus haut niveau depuis fin mars.

"Bien que la plupart des mauvaises nouvelles se reflètent sans doute dans les valorisations, il est peu probable que l'incertitude budgétaire et politique accrue en France s'estompe rapidement", écrit Barclays.

"Avec les négociations budgétaires et les élections qui devraient maintenir la pression sur la France à un niveau élevé au cours des prochains mois, les spreads OAT pourraient rester élevés, continuant ainsi, selon nous, de constituer un frein pour les actions françaises exposées au marché intérieur."

Vers 10h15 GMT, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR perd 0,2 point de base à 4,1149% et le deux ans FR10YT=RR perd 1,3 point de base à 3,0246%. Le "spread" grimpe à 85,69 points de base.

(Rédigé par Samuel Indyk ; version française Augustin Turpin ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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