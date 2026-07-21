Taux : la tension se poursuit avec un 'Brent' à 91,5$ et rush sur le 'SOXX'

(Zonebourse.com) - Les investisseurs s'arrachent de nouveau les semiconducteurs, le SOX explose de 5 %, aucun résultat n'est sorti mais c'est de nouveau l'Euphorie, le "full risk on" est de retour, malgré un baril de Brent qui tutoie désormais les 92 USD (91 USD ce soir) et qui entérine une hausse de 30% depuis le 2 juillet. Il n'est pas surprenant que les marchés de taux s'orientent à la baisse dans ces conditions : les T-Bonds US se tendent de 3Pts vers 4,628%, le "30 ans" de 2Pts à 5,136% et le "2 ans", déjà très éprouvé lundi, se prend encore 4Pts à 4,255%, son pire score depuis ce 13 juillet, puis le 15 février 2025.

Pas mieux en Europe à 48H du FOMC de la BCE : seule la conviction qu'elle ne bougera pas jeudi empêche les taux de pulvériser de nouveaux records annuels avec un Bund qui affiche 2Pts vers 3,148% (3,178% au plus haut en séance, pire score depuis le 20 mai), nos OAT flirtent avec les 4,00% ( 2,5 à 3,975%) et les BTP italiens testent également les 4,00% (3,99% après 4,02% ce midi).

Seuls les "Gilts" UK affichent une timide embellie avec -1,2Pts à 5,033%, le nouveau 1er Ministre A.Burnham annonçant une continuité de la politique extérieure du pays et un soutien sans faille à l'Ukraine, c'est à dire un effort financier que devront partager les contribuables et les entreprises.

En ce qui concerne la BCE, pour justifier un statu quo, elle devrait prendre pour prétexte la récente baisse du taux annuel d'inflation en zone euro à 2,8% en juin 2026, contre 3,2% en mai.

L'inflation sous-jacente s'établit à 2,4% contre 2,6% sur un an selon Eurostat mais cela peut difficilement être considéré comme un "plateau" alors que les prix de l'énergie rebondissent fortement avec l'escalade dans le Golfe Persique et le passage "sélectif" des pétroliers dans le détroit de Bab El Mandeb à destination de l'Asie avec l'interdiction de transit des navires saoudiens imposée par les Houthis du Yémen.

Outre le net repli du baril en juin, les services, l'alimentation, l'alcool et le tabac ont tous contribué positivement au recul du taux d'inflation annuel... mais avec un rebond de 30% du "Brent" et le prix du diesel qui s'envole (le litre est remonté au-delà de 2,50 EUR sur les autoroutes françaises pour tous les distributeurs d'origine étrangère).

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