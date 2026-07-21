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Wall Street clôture en hausse, les semi-conducteurs en tête de file
information fournie par AFP 21/07/2026 à 22:10

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, stimulée par l'enthousiasme autour des grands noms des semi-conducteurs et par des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu, reléguant au second plan les incertitudes géopolitiques.

Le Dow Jones a progressé de 0,74%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a gagné 1,29% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,89%.

Nasdaq

Semi-conducteurs

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