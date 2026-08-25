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Taux : la rechute du pétrole soulage, l'embellie prend de l'ampleur
information fournie par AOF 25/08/2026 à 19:19
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(Zonebourse.com) - Le ciel s'éclaircit du côté des bons du Trésor ce mardi et de façon assez significative sur les T-Bonds avec -6Pts de base sur le "10 ans" (à 4.643%) et -5,5Pts sur le "30 ans" (à 5,176%). Le marché obligataire US n'a pas tressailli avec la présentation des nouvelles sanctions économiques américaines visant l'Iran, le "D-Day"" ou "l'opération paria".

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les autres pays devraient cesser de commercer avec l'Iran sous peine de se voir exclus du système financier fondé sur le $ (ce qui pourrait déboucher sur un effondrement des transactions en Dollar, tout l'inverse de ce dont les Etats-Unis ont besoin dans un contexte de refinancement d'une dette de 40.000Mds USD).

Il n'a toutefois cité aucun pays en particulier... et surtout pas la Chine.

Alors pourquoi les taux se détendent ils ?

Parce que l'option militaire pour faire plier Téhéran semble mise au rebut et que le "D-Day" ne semble pas préfigurer un clash commercial magistral avec la Chine, l'Inde ou la Turquie.

L'avertissement vise cependant les pays qui acceptent de verser une "redevance" à l'Iran pour emprunter le détroit d'Ormuz sans se prendre un drone... et cela concerne en effet beaucoup de monde.

En Europe, les turpitudes géopolitiques semblent un plus lointaines mais la décrue du pétrole (le "Brent" retombe sous 89 USD contre 94 USD à la vielle du weekend) apporte du soulagement : nos OAT effacent -5Pts vers 4,0510%, le rendement du Bund chute de -4Pts vers 3,200% et les BTP italiens réalisent la meilleure performance du jour avec -9Pts vers 4,005% (4Pts de mieux que nos OAT, avec un "spread" qui retombe à 80Pts face au Bund, contre 85Pts pour nos OAT).

Outre Manche, les "Gilts" qui se détendent de -6Pts retombent sous le seuil psychologique des 5%, à 4,9900%.

Pas vraiment d'embellie au Japon avec un "10 ans" qui efface -1,7Pt à 2,8610%, le "30 ans" reste au contact des 4,000%.

Sur le front macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board est ressorti légèrement inférieur aux attentes pour le mois d'août. Il s'établit à 89,4 points, contre une estimation de 90,2 points.

Au-delà de cet indicateur, la semaine s'annonce riche en rendez-vous économiques, avec notamment le symposium de Jackson Hole, qui débutera jeudi.

Les investisseurs prendront également connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB américain, des chiffres sur les revenus et les dépenses des ménages, ainsi que de l'indice des prix PCE.

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