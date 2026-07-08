Taux : l'envolée du pétrole met les rendements obligataires au supplice

Les marchés obligataires US ont atteint la cote d'alerte -et c'est pire encore en Europe-, avant même la publication des "minutes" de la FED. Actions, métaux précieux, marchés de taux... aucun n'échappe à l'onde de choc du rebond de 13% du baril de "Brent" et de "WTI" à 80USD et 76USD en 72H. Une première "poussée" avait propulsé le "WTI" de 72USD vers 75USD ce matin, une seconde s'est enclenchée vers 16H et s'est prolongée vers 76USD.

L'envolée des cours remonte en fait à mardi soir vers 20H alors que Wall Street apprenait que Washington révoquait la licence qui permettait à l'Iran d'exporter son pétrole sur les marchés internationaux, une décision qui accroît les tensions autour de l'approvisionnement énergétique mondial.

Au-delà de la dégradation du contexte géopolitique (bombardements réciproques de forte intensité touchant l'Iran, le Koweit, le Bahreïn dans la nuit de mardi à mercredi), le moment de la réouverture du détroit d'Ormuz semble repoussée de plusieurs semaines.

Les assureurs ne prendront pas le risque de couvrir les armateurs avant que l'hypothétique processus de paix soit stabilisé... et il ne l'est manifestement pas : peut-être est-il enterré, même si Trump a annoncé qu'il laisse les négociateurs poursuivre s'ils le souhaitent.

Les anticipations inflationnistes resurgissent, les taux longs renouent partout avec la cote d'alerte : le "10 ans" US ( 6Pts) flirte avec les 4,60%, le "30 ans" prend 4Pts à 5,083% (au plus haut depuis le 22 mai), le "2 ans" 7Pts à 4,232% (au plus haut depuis début février).

La publication des "minutes" de la FED attendues ce soir à 20H vont tomber à un moment de stress qui va donner un relief tout particulier à tout discours "hawkish" de la part des membres de la FED.

En Europe, la flambée du "Brent" vers 80USD est encore plus mal vécue qu'aux Etats Unis avec un Bund qui explose de 10,3Pts vers 3,0900%, nos OAT rajoutent 14,4Pts vers 3,9260%, les BTP italiens 13Pts vers 3,907%.

Les "Gilts" UK s'inscrivent dans la même mouvance avec 12,8Pts et un retour à proximité des 5,00% (à 4,9800%).

Les marchés obligataires nippons avaient clôturé avant que le pétrole ne décolle à la verticale en début de matinée en Europe : le "10 ans" japonais n'a prix que 2,5Pts vers 2,868%.

C'est un nouveau record annuel et historique, mais cela aurait pu être bien pire.