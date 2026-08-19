Target relève ses prévisions de 2026, porté par le plan de redressement

Les actionnaires de Target Corporation quittent l'assemblée générale annuelle après avoir voté en faveur du maintien des membres actuels du conseil d'administration de Target, dans un nouveau magasin Target situé à Waukesha.

par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Target a revu à la hausse mercredi ses ‌prévisions de chiffre d'affaires annuel, les mesures visant à baisser les prix et à renouveler l'assortiment continuant de porter leurs fruits, et le distributeur a également fait état d'un bénéfice ​trimestriel en hausse.

Ce dernier a notamment été gonflé par près d'un milliard de dollars (861,77 millions deuros) lié aux remboursements de droits de douane.

Il s'agit du troisième trimestre consécutif de bons résultats pour Target, qui avait déjà revu à la hausse ses prévisions de croissance en mai.

Cela suggère que le plan de redressement du nouveau directeur général, Michael Fiddelke, semble porter ​ses fruits à l'approche de la très importante saison des achats de fin d'année.

L'action Target reculait cependant d'environ 3% en avant-Bourse. Depuis le début de l'année, le titre a toutefois bondi de 56%, surpassant son concurrent Walmart et l'indice ​S&P 500 des biens de consommation de base.

Les ventes à périmètre comparable pour le ⁠trimestre clos le 1er août ont progressé de 3,8%, dépassant les estimations qui tablaient sur une croissance de 2,5%, selon les données compilées par LSEG.

Cette progression ‌s'explique notamment par une hausse de 3,6% de la fréquentation en magasin et un bond de 8,7% des ventes comparables en ligne, les consommateurs optant de plus en plus pour la livraison le jour même.

LES REMBOURSEMENTS DE DROITS DE DOUANE STIMULENT LES RÉSULTATS

Hors éléments exceptionnels et en ​tenant compte d'un avantage tarifaire de 1,65 dollar par action, le ‌bénéfice trimestriel de la société a progressé de 20% pour s'établir à 2,46 dollars. Les analystes tablaient sur un bénéfice ⁠par action de 2,33 dollars.

"La réaction du marché n'est pas de l'ordre d'une déception. La barre était placée très haut pour ce titre, compte tenu de sa progression depuis le début de l'année, et les investisseurs avaient des attentes élevées, que les chiffres (hors droits de douane) n'ont pas su satisfaire", a déclaré Jacob Aiken-Phillips, analyste chez Melius Research.

Hors avantages ⁠liés aux remboursements tarifaires d'environ 1,65 ‌dollar par action, Target a relevé de 75 cents le point médian de ses prévisions de bénéfice annuel par action. En mai, la société ⁠avait prévu un bénéfice annuel par action proche de la fourchette haute, comprise entre 7,50 et 8,50 dollars.

Le distributeur table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires net ‌d'environ 5% en glissement annuel, contre un objectif précédent d'environ 4%.

Interrogé sur la manière dont l’entreprise allait utiliser les remboursements de droits de douane, le ⁠directeur financier Jim Lee a déclaré : "Nous avons investi et continuerons d’investir dans les prix". Il s’est toutefois abstenu de donner ⁠des détails sur la manière dont ces ‌fonds seraient affectés.

PEU DE MARGE D’ERREUR

Target a annoncé en mars sa volonté d'investir deux milliards de dollars supplémentaires — en plus des quatre milliards déjà annoncés — pour remédier aux problèmes ​de merchandising qui avaient fait fuir les clients au cours des derniers trimestres. Sur une base ‌ajustée, la marge brute de l'entreprise au deuxième trimestre a progressé d'environ 100 points de base pour atteindre 33,7%.

Toutefois, les comparaisons de marges pourraient s'avérer plus difficiles au second semestre, et les prévisions de ​Target laissent entendre que la progression ralentira même si les perspectives de ventes s'améliorent, selon Jacob Aiken-Phillips.

Le directeur général de Target a laissé entendre que de nouveaux investissements seraient réalisés dans les mois à venir pour maintenir la croissance, notamment le lancement de studios de beauté dans plus de 600 magasins, l’élargissement de son assortiment d’articles pour la ⁠maison et le développement de l’utilisation des technologies.

Les marges de Target dépendent davantage des ventes au détail, et les facteurs qui éloignent les clients – qu’ils soient d’ordre social, macroéconomique ou lié à l’entreprise – peuvent rapidement changer la donne, a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar.

Cela renforce l’importance de la bonne exécution des plans annoncés à un moment où les consommateurs se serrent la ceinture, en particulier en matière de prix, qui doivent être suffisamment bas pour attirer les clients sans pour autant entamer les marges.

"S’ils ne sont pas à la hauteur sur tous les plans, ils risquent de perdre des parts de portefeuille auprès des clients", a-t-il ajouté.

(Rédigé Juveria Tabassum à Bangalore et Nicholas P. Brown à New York; ​Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)