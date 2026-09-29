Target réduit les prix de près de 2 000 articles

La chaîne américaine de supermarchés Target a annoncé mardi qu'elle allait baisser les prix de près de 2 000 articles à l'approche de la période des fêtes, dans un contexte de ralentissement de la demande qui fait redouter l'apparition d'une guerre des prix.

Le distributeur précise que ces mesures, qui viennent s'ajouter à des réductions de tarifs ayant porté sur plus de 10 000 produits au cours de l'année écoulée, vont se concentrer sur les vêtements et les chaussures d'une part et les équipements pour la maison de l'autre.

Le prix moyen d'une paire de chaussures pour femme sera ainsi ramené à 35 dollars contre 40 dollars l'an dernier, tandis que le prix moyen d'une tenue d'hiver pour enfant (parka et bottes) diminuera environ de 15%.

Les prix de ses parures de lits baisseront eux de 15% en moyenne.

La crainte d'une guerre des prix

Cette décision faisait reculer de 0,3% le cours de Target mercredi matin avant l'ouverture de la Bourse de New York et de 0,4% celui de son grand rival Walmart.

Les investisseurs craignent que ces baisses des prix reflètent une intensification de la concurrence chez les détaillants alors que les ménages doivent faire face à une persistance des pressions inflationnistes qui rogne leur pouvoir d'achat.

En Bourse, l'indice du compartiment S&P 500 du secteur de la consommation non-essentielle recule de près de 6,5% depuis le début de l'année, soit la deuxième plus forte baisse sectorielle du marché.

Target a fait état d'une hausse de 5,3% de son chiffre d'affaires au titre de son 2e trimestre, dont une croissance de 3,8% à périmètre comparable, une dynamique que le groupe de Minneapolis attribue à ses récentes baisses de prix.