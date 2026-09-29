Carburants : les prix plafonnés dans près de la moitié des stations-service d'Italie

Les distributeurs Eni, IP et Q8 ont chacun pris des mesures visant à bloquer la hausse des tarifs. 49% des stations-services du pays sont concernées.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Après Eni et IP, un troisième groupe énergétique exerçant en Italie, Q8, a annoncé mardi 29 septembre qu'il allait plafonner le prix des carburants qu'il vend dans la péninsule, où près de la moitié des stations-service proposent désormais des tarifs bloqués.

"Dans un contexte marqué par de graves crises géopolitiques et par de fortes tensions sur les prix des carburants, Q8 Italia, répondant à l’invitation du gouvernement italien, appliquera un plafonnement des prix sur l’essence et le gazole, confirmant ainsi son engagement en faveur des consommateurs", écrit le groupe koweïtien dans un communiqué.

Ce plafonnement, dont Q8 ne précise pas l'ampleur, indiquant qu'il "sera appliqué selon une approche modulable", entrera en vigueur à partir du 1er octobre pour une durée de trente jours, précise-t-il.

Prix du gazole et taxes dans les pays de l'Union européenne, selon les données du bulletin hebdomadaire de la Commission européenne ( AFP / Sophie RAMIS )

Comme elle l'avait déjà fait pour Eni et IP, qui ont annoncé des mesures similaires ces derniers jours, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a remercié "le Koweït et le groupe qui contrôle les installations Q8 en Italie d’avoir répondu favorablement à l’appel du gouvernement italien adressé aux sociétés énergétiques afin de contenir le prix des carburants".

Ces mesures interviennent au coeur d'un coup de chaud mondial sur les carburants. Les prix à la pompe du gazole dans l'Union européenne (UE) ont ainsi atteint un nouveau sommet à 2,23 euros le litre en moyenne contre 2,16 euros une semaine auparavant, selon une analyse AFP de données nationales publiées jeudi 24 septembre. par la Commission européenne.

Quel plafond au gazole?

Vendredi, le géant des hydrocarbures italien Eni avait été le premier à annoncer qu'il appliquerait, à partir du 28 septembre et pour un durée initiale de trente jours, un plafonnement sur les prix de l'essence et du gazole. Le prix maximal fixé par Eni pour le gazole est de 2,19 €/l et de 1,99 €/l pour l’essence. A son tour, le groupe IP (Italiana Petroli), propriété de la compagnie énergétique nationale de l'Azerbaïdjan, a annoncé dimanche un plafonnement des prix de vente de ses carburants en Italie. "La valeur des prix sera déterminée en fonction des différents besoins, afin de garantir la survie de la filière, composée de milliers d’exploitants" , s'est contenté d'indiquer IP dans un communiqué.

Sur les un peu plus de 20.000 stations-service en libre-service que compte l'Italie, les distributeurs Eni, IP et Q8 représentent à eux trois quasiment la moitié (49%) des points de vente, selon des données communiquées à l’Observatoire des carburants du ministère des Entreprises et du "Made in Italy" et analysées par l'agence de presse italienne Ansa.