Le cours de Snowflake progresse légèrement après une vente d'obligations convertibles d'un montant accru de 3,75 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de Snowflake ( SNOW.N ), société spécialisée dans l’IA dans le cloud, ont progressé de 0,4 % à 329,69 dollars avant l’ouverture, après une levée de fonds supérieure aux prévisions

** SNOW, société basée à Menlo Park, en Californie, a annoncé mardi matin la fixation du prix de deux émissions privées: 2 milliards de dollars d’obligations convertibles à 0 % (échéance le 15 octobre 2029) et 1,75 milliard de dollars d’obligations convertibles à 0 % (échéance le 15 octobre 2031)

** Le prix de conversion de 500,38 dollars des obligations convertibles à échéance 2029 représente une prime de 52,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, tandis que le prix de conversion de 483,98 dollars des obligations convertibles à échéance 2031 représente une prime de 47,5 %

** L'action SNOW a clôturé en baisse de 2,3 % à 328,12 $ lundi, après que la société a lancé des émissions d'un montant de 3,5 milliards de dollars

** La société prévoit d’utiliser le produit net pour payer environ 383,5 millions de dollars de coût lié aux opérations de « capped call », et d’utiliser environ 548,3 millions de dollars pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0 % échéant en 2027

** Le reste du produit sera affecté à des rachats d’actions ainsi qu’à des acquisitions ou des investissements, a indiqué la société

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé d’environ 50 % jusqu’à lundi

** La recommandation moyenne de 50 analystes est "acheter"; le cours cible médian s'établit à 448,50 dollars, contre 322,50 dollars il y a un mois, selon les dernières données de LSEG