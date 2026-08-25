Targa Resources nomme Branstetter, un membre de l'entreprise, au poste de directeur financier dans le cadre d'un remaniement de sa direction

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L'opérateur de pipelines Targa Resources

TRGP.N a annoncé mardi avoir nommé Benjamin Branstetter, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier. Il succédera à William Byers, directeur financier sortant, à compter du 1er septembre 2026.

Voici plus de détails:

* Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’un remaniement plus large de la direction, qui comprend notamment le recrutement de Brent Secrest, ancien cadre d’Enterprise Products Partners EPD.N , pour succéder à M. Branstetter au poste de président de la logistique et du transport.

* M. Branstetter, qui a rejoint Targa en 2017, a occupé des postes de direction dans les départements commerciaux, d’optimisation et de développement d’entreprise de la société.

* M. Byers, qui occupait le poste de directeur financier de Targa depuis deux ans, prendra sa retraite et assumera un rôle de conseiller jusqu’à fin 2026 afin d’accompagner la passation de pouvoir.