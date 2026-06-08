Tango Therapeutics recule après avoir lancé une offre publique de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** L'action de Tango Therapeutics TNGX.O a reculé de 3,2 % à 29,95 $ après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** TNGX lance une offre publique d'actions de 500 millions de dollars

** JP Morgan, Leerink, Cantor Fitzgerald et Stifel sont les co-chefs de file ** L'action TNGX a bondi de 53 % pour clôturer à un record de 30,93 $ lundi après que le vopimétostat, le médicament expérimental de la société contre le cancer du pancréas, associé au daraxonrasib d' RVMD.O de Revolution Medicines, a affiché de solides résultats préliminaires dans le cadre d'une petite étude ** TNGX a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour la R&D, les dépenses liées à l'essai pivot et la préparation de la commercialisation potentielle d'un ou plusieurs de ses produits candidats, entre autres, conformément au prospectus

** Basée à Boston, dans le Massachusetts, TNGX compte environ 144,6 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 4,5 milliards de dollars

** À la clôture, l'action affiche une hausse de 249 % depuis le début de l'année

** 10 analystes sur 12 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 2 la note “conserver”; objectif de cours médian de 35 $, selon les données de LSEG