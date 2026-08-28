Take-Two en hausse après l'aperçu de GTA VI

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28 août - ** Le titre Take-Two Interactive Software TTWO.O progresse de 2,3 % à 238,28 dollars en pré-ouverture, après la diffusion d’un aperçu de GTA VI

** GTA VI aurait enregistré environ 4,6 millions de précommandes avant la diffusion de la vidéo détaillée sur Netflix; 77 % des précommandes ont été effectuées sur PlayStation, contre 23 % sur Xbox – données SensorTower

** Près de 90 % des précommandes concernaient l’édition "Ultimate" à 100 dollars plutôt que l’édition standard à 80 dollars, une part exceptionnellement élevée même pour une phase de précommande précoce dominée par les fans inconditionnels, selon les données de SensorTower

** TTWO a misé sur le fait que GTA VI s’appuierait sur le succès de GTA V, avec plus de 230 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en 2013

** L’aperçu met en scène Leonida, un État fictif inspiré de la Floride

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 8,9 % depuis le début de l'année