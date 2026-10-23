Take Five : le secteur de l'IA à la rencontre de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une ligne sur les élections brésiliennes dans la section 4)

Une semaine riche en événements s'annonce, alors que les responsables de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon annonceront leurs décisions, tandis que les investisseurs évalueront si les résultats d'Alphabet, d'Amazon et de Microsoft pourront alimenter la prochaine phase de la hausse liée à l'intelligence artificielle.

Les élections en Israël et au Brésil, une réunion des plus hauts dirigeants chinois et un budget britannique très attendu ajoutent une dimension de risque politique à l’ordre du jour.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Lewis Krauskopf à New York, Kevin Buckland à Tokyo, ainsi que Dhara Ranasinghe, Marc Jones et William Schomberg à Londres.

1/ PLACE AUX BANQUES CENTRALES

La semaine s'annonce chargée pour les banques centrales. La Fed, la Banque du Canada et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se réunissent mercredi, la BCE jeudi, et la Banque du Japon et le lendemain.

La Fed, la BCE et la Banque du Japon ne subissent aucune pression immédiate pour relever leurs taux après le resserrement de la politique monétaire opéré le mois dernier.

Le président de la Fed, Kevin Warsh , sera interrogé sur son point de vue concernant les perspectives de taux. La BCE devra certainement répondre à des questions sur la flambée des coûts d’emprunt français , qui risque de devenir un point sensible, tandis que la Banque du Japon pourrait relever ses prévisions d’inflation dans un rapport publié après la réunion.

Les marchés s’attendent à ce que le Canada et la Nouvelle-Zélande relèvent leurs taux pour contenir l’inflation, tous les décideurs politiques s’interrogeant sur la mesure dans laquelle la hausse des cours du pétrole alimentera des pressions inflationnistes plus générales.

2/ LES HYPERSCALERS SUR LA SELLETTE

Cette semaine importante pour les résultats des entreprises américaines sera marquée par les publications de trois des plus grandes sociétés au cœur de l’énorme thème des investissements en intelligence artificielle qui a fait grimper les actions.

Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O — trois des « hyperscalers » — publieront leurs résultats à un moment où les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants face aux risques liés aux dépenses consacrées aux centres de données.

Cette semaine sera décisive pour déterminer si le troisième trimestre a répondu aux attentes élevées en matière de croissance des bénéfices aux États-Unis, avec la publication des résultats d’environ un tiers des entreprises du S&P 500 .SPX .

Parmi les autres entreprises de premier plan qui s’apprêtent à publier leurs résultats figurent le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N , les géants pétroliers Exxon XOM.N et Chevron CVX.N , ainsi que le géant de l’équipement industriel Caterpillar CAT.N .

3/ UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DÉLICAT

Le ministre britannique des Finances, John Healey, annoncera mercredi son premier budget. Il tentera d’apporter un certain soulagement aux ménages face à la hausse des prix de l’énergie , sans pour autant déstabiliser le marché obligataire en augmentant le recours à l’emprunt .

Cela signifie que M. Healey pourrait devoir accepter une réduction de sa marge de manœuvre pour respecter ses règles budgétaires. Les analystes interrogés par Reuters estiment qu’il peut se permettre de voir sa marge de manœuvre diminuer de près de moitié, pour s’établir à environ 15 milliards de livres sterling (20 milliards de dollars) sans effrayer le marché.

Les banques pourraient être les plus touchées par les hausses d’impôts, et les cours des actions des plus grands prêteurs britanniques ont chuté à l’approche des débuts très médiatisés de M. Healey.

Les décisions importantes concernant les dépenses dans des domaines tels que la défense, les services publics et la protection sociale seront probablement reportées à l’année prochaine, M. Healey espérant que la guerre avec l’Iran — et la pression qu’elle exerce sur les coûts d’emprunt du gouvernement — se sera atténuée d’ici là.

4/ LE MOMENT DE VÉRITÉ DE NETANYAHU

Les élections israéliennes de mardi s’annoncent comme l’une des plus décisives de l’histoire du pays.

Les sondages la présentent comme un véritable « tirage au sort » , ni le bloc du Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu , ni l’opposition menée par l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot ne devant obtenir la majorité, ce qui laisse présager de longues négociations de coalition.

Pour les marchés, cet événement intervient toutefois après une remontée extraordinaire des actifs israéliens. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, la Bourse de Tel-Aviv .TA125 a bondi de plus de 135%, tandis que le shekel ILS= affiche une hausse de 25%, la plus forte au monde.

Les analystes s’empressent de souligner que l’essor de l’IA a joué un rôle clé, compte tenu de l’expertise technologique d’Israël, et qu’il continuera de le faire. Mais les investisseurs voient également la possibilité d’un apaisement progressif des tensions à plus long terme si Eisenkot et ses alliés parviennent à s’imposer.

Au Brésil, l’élection présidentielle s’achèvera dimanche, les marchés espérant que Flavio Bolsonaro parvienne à devancer l’actuel président Luiz Inácio Lula da Silva, après que les résultats étonnamment solides du challenger au premier tour ont propulsé les actions à un niveau record .

5/ PRIORITÉS DES PARTIS

Les plus hauts dirigeants chinois se réunissent à Pékin à partir de lundi pour le cinquième plénum , qui durera quatre jours, au cours duquel les responsables débattront de la « promotion d’une autogestion complète et rigoureuse du Parti ».

Cela peut sembler tourné vers l’intérieur, mais les commentaires officiels chinois présentent cette initiative comme un effort visant à renforcer la discipline et l’efficacité du Parti face à un environnement extérieur plus difficile, notamment des relations de plus en plus tendues avec les États-Unis et des restrictions à l’accès de la Chine aux technologies étrangères de pointe.

Cela ne veut pas dire pour autant que Pékin ne soit pas confronté à des défis sur le plan intérieur également, la demande intérieure étant enlisée dans une crise prolongée qui s’est révélée obstinément résistante aux mesures de relance.

(1 dollar = 0,7470 livre)