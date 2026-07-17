Take Five : Lagarde, Google et Messi poursuivent leurs objectifs

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La saison des résultats s'ouvre cette semaine avec la publication des résultats d'Alphabet, premier des « hyperscalers », tandis que la Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés après le relèvement opéré lors de sa dernière réunion.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Gregor Stuart Hunter à Singapour, Amanda Cooper, Yoruk Bahceli et Karin Strohecker à Londres, ainsi que Lewis Krauskopf à New York.

LA BCE DEVRAIT MARQUER UNE PAUSE

La BCE devrait faire preuve de prudence jeudi, après être devenue la première des grandes banques centrales à relever ses taux depuis le début de la guerre en Iran le mois dernier.

Le soulagement des décideurs face au recul rapide des prix de l’énergie le mois dernier s’est avéré de très courte durée suite à l’escalade du conflit, soulignant l’incertitude qui pèse sur l’avenir.

Heureusement, pour l’instant, les cours du pétrole sont bien inférieurs aux niveaux atteints au début du conflit et la courbe des contrats à terme se situe entre le scénario de référence et les scénarios plus modérés présentés par la BCE en juin; la situation n’a donc pas suffisamment évolué pour que les responsables décident d’agir jeudi.

Cela signifie que toute l’attention se portera sur les indices que les traders percevront concernant septembre, mois où ils sont convaincus que la banque relèvera à nouveau ses taux.

Les économistes n’y croient pas, mais les traders ont également renforcé leurs paris sur une nouvelle hausse des taux après septembre; il faudra donc voir si la présidente de la BCE, Christine Lagarde, leur donnera des raisons de maintenir ces paris.

LES RÉSULTATS

La saison des résultats des entreprises américaines, où les enjeux sont importants, s’intensifie la semaine prochaine, avec les résultats d’Alphabet GOOGL.O en tête d’affiche d’un calendrier chargé qui représente un défi pour un marché boursier proche de ses plus hauts historiques.

Alphabet est le premier des « hyperscalers » à publier ses résultats ce trimestre, et les investisseurs seront très attentifs à toute modification que la société mère de Google apporterait à ses plans d’investissement. L’explosion des dépenses d’investissement dans l’IA a été au cœur de la reprise de cette année, propulsant en flèche les actions des semi-conducteurs et d’autres entreprises technologiques. Une multitude d’autres grandes entreprises s’apprêtent également à publier leurs résultats, notamment Tesla TSLA.O , Intel

INTC.O et American Express AXP.N . Avec plus de 40 entreprises ayant déjà publié leurs résultats, les bénéfices globaux du S&P 500 devraient progresser de 25,7 % par rapport à l’année dernière, selon les données LSEG IBES en date de jeudi. Cette semaine, les résultats publiés par les grandes banques américaines ont montré une forte progression des bénéfices, grâce notamment à la hausse des commissions liées au conseil en fusions-acquisitions et à l’explosion des revenus de trading.

FAITES-MOI CONFIANCE

Les investisseurs dans les actifs britanniques se montrent beaucoup plus confiants quant à la capacité du futur Premier ministre Andy Burnham à maintenir la confiance des marchés en respectant les règles strictes du gouvernement en matière d’emprunt et de dépenses.

Cet ancien maire de Grand Manchester, de tendance de gauche, prendra ses fonctions lundi, lorsque le titulaire Keir Starmer quittera ses fonctions; le choix de son ministre des Finances tient les investisseurs en haleine depuis des semaines. La ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood s’est imposée comme la favorite. Ses opinions sur l’économie ne sont pas particulièrement bien connues au sein de la communauté des investisseurs, mais les marchés semblent disposés à lui accorder le bénéfice du doute.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis plus d’un an face à l’euro EURGBP= et a récemment figuré parmi les devises majeures les plus performantes face au dollar GBP= . Même les obligations d’État britanniques, réputées pour leur volatilité, se sont montrées optimistes GB10YT=RR .

La question est désormais de savoir si Burnham et le ministre des Finances qu’il choisira pourront maintenir ce calme.

L'INDONÉSIE SOUS LES PROJECTEURS Les traders macroéconomiques font face à une semaine difficile en Asie. L’Indonésie devrait relever ses taux d’intérêt mercredi. La banque centrale peine à stabiliser la monnaie après que le pays a enregistré son premier déficit commercial en six ans, tandis que la stratégie économique du gouvernement continue de susciter le scepticisme des agences de notation et des investisseurs internationaux. S&P Dow Jones Global Indices s’est joint à MSCI ce mois-ci pour examiner s’il convenait de rétrograder l’Indonésie au statut de marché frontalier. La Banque populaire de Chine annoncera lundi son taux directeur, et bien qu’il soit peu probable qu’elle modifie ses orientations politiques, la pression s’intensifie sur les décideurs pour qu’ils accélèrent la croissance après la publication mercredi des chiffres du PIB — le trimestre le plus faible du pays depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, le Japon publiera mercredi les chiffres de sa balance commerciale, ainsi que l'IPC et les chiffres préliminaires de l'indice PMI vendredi.

LE COUP DE SIFFLET FINAL Après cinq semaines de rebondissements, de départs surprise et de fins de match à couper le souffle, le plus grand événement sportif mondial en est à son dernier match: la finale de dimanche opposera l'Argentine , tenante du titre, à l'Espagne, championne d'Europe, dans ce qui s'annonce comme une bataille épique.

Ce fut une véritable aubaine non seulement pour le football, mais aussi pour les entreprises, les supporters ayant dépensé sans compter pour tout, des billets d’avion et des hôtels aux maillots à l’effigie des équipes en passant par la bière à profusion, générant ainsi des bénéfices exceptionnels pour les agences de voyage, les fabricants de vêtements de sport et les entreprises de boissons. L’un des grands gagnants est Adidas ADSGn.DE , qui a soutenu 14 équipes pendant le tournoi. Le géant allemand des vêtements de sport sponsorise les deux finalistes, s’assurant ainsi un champion. Son concurrent Nike NKE.N a quant à lui échoué, aucune de ses 12 équipes sponsorisées, dont l’Angleterre et la France, n’ayant atteint la finale.

Les brasseurs ont connu un parcours moins sans encombre. Les éliminations précoces de grandes nations consommatrices de bière telles que le Brésil, l’Allemagne et la Colombie ont tempéré les espoirs d’une manne commerciale. Mais les bonnes performances de plusieurs équipes d’Europe occidentale, notamment le Royaume-Uni, la France, la Suisse et la Norvège, pourraient tout de même permettre à Carlsberg

CARLb.CO de trinquer.