Take Five : Il est temps de garder son sang-froid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un premier semestre mouvementé touche à sa fin, et l'attention se porte désormais sur la manière dont les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale, orienteront les marchés dans les mois à venir.

Le nouveau président de la Fed participe à la conférence de la Banque centrale européenne à Sintra, tandis que les chiffres de l'emploi aux États-Unis, les données sur l'inflation dans la zone euro, la politique britannique et le secteur technologique sont au centre de l'attention.

Voici un tour d’horizon de tout ce qu’il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés mondiaux, rédigé par Lewis Krauskopf à New York, Gregor Stuart Hunter à Singapour, ainsi qu’Amanda Cooper, Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ DE BONNES NOUVELLES SUR L'EMPLOI SONT-ELLES SYNONYMES DE MAUVAISES NOUVELLES?

Le rapport sur l’emploi américain de la semaine prochaine sera publié dans un contexte de spéculations accrues quant à la possibilité que la Fed relève ses taux cette année.

Et les traders auront un jour de moins à patienter, les chiffres de l’emploi non agricole de juin étant publiés jeudi en raison de la fête nationale américaine, vendredi.

Après un rapport de mai marquant un troisième mois consécutif de solides créations d’emplois , les marchés pourraient se montrer plus méfiants face à des chiffres trop solides, qui mettraient en évidence la résilience de l’économie, que face à des résultats faibles. La réunion de juin de la Fed, étonnamment « hawkish », a montré que les décideurs politiques se concentraient exclusivement sur la maîtrise de l’inflation.

À l’heure actuelle, les traders anticipent une hausse des taux de la banque centrale dirigée par Kevin Warsh , qui pourrait intervenir dès septembre.

2/ RENCONTRE ENTRE VIEUX AMIS À SINTRA

La BCE organise un rassemblement des banques centrales à Sintra, au Portugal, où elle accueillera Kevin Warsh lors de son tout premier déplacement depuis sa prise de fonction à la tête de la Fed.

C’est l’occasion pour les participants de renouer avec une personnalité que beaucoup d’entre eux connaissent bien pour l’avoir côtoyée lors de son précédent mandat à la Fed.

Les marchés sont impatients d’évaluer quel type de Fed Warsh dirigera, et dans quelle mesure il se montrera proactif lorsque la stabilité financière mondiale sera menacée.

Après s’être prononcé en faveur d’un assouplissement monétaire lors du processus de nomination au poste de gouverneur de la Fed, M. Warsh a clairement indiqué, lors de sa première conférence de presse, qu’il prenait très au sérieux la lutte contre l’inflation.

Les opérateurs obligataires ont bien compris le message et anticipent désormais une hausse des taux d’ici la fin de l’année.

Bien sûr, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s’exprimera également à Sintra, tandis que les chiffres de l’inflation de la zone euro pour le mois de juin, qui seront publiés mercredi, pourraient indiquer si la BCE doit envisager une nouvelle hausse des taux d'intérêt à court terme.

3/ FRÉNÉSIE AUTOUR DE L’IA, CONFLITS: UN PREMIER SEMESTRE TOURBILLONNANT

Les marchés franchissent la mi-année après six mois de forte volatilité, marqués par des turbulences provoquées par les États-Unis – du Venezuela au Groenland en passant par l’Iran – et par la hausse apparemment imparable des valeurs liées à l’IA.

Cette course en flèche de l’IA signifie que les actions mondiales valent désormais 7 000 milliards de dollars de plus qu’à la fin de 2025, et ce même après une chute de 9 000 milliards de dollars en mars, déclenchée par la guerre en Iran, qui a propulsé le prix du pétrole à 120 dollars le baril et anéanti les espoirs d’une baisse des taux d’intérêt mondiaux.

Les actions sud-coréennes ont bondi de 100%, SpaceX a pris son envol, tandis que les “Magnificent 7”, ces sept valeurs technologiques phares, sont globalement en baisse, que les bons du Trésor restent stables et que l’or a perdu de son éclat.

Le second semestre s’annonce lui aussi mouvementé. Les marchés obligataires britanniques, nerveux, attendent un nouveau Premier ministre, les traders sur le marché des changes restent à l’affût d’une intervention sur le yen, la Fed se montre offensive et les traders se préparent au plan du président Donald Trump pour les élections de mi-mandat aux États-Unis.

4/ LE ROI DU NORD

Le Royaume-Uni vient de commémorer le 10e anniversaire du vote sur le Brexit qui a conduit le pays à quitter l’Union européenne et s’apprête à accueillir son septième Premier ministre en une décennie.

Keir Starmer vient d’annoncer qu’il démissionnerait après deux ans à ce poste, en raison de sa popularité en chute libre tant au niveau national qu’au sein de son propre parti, le Parti travailliste au pouvoir.

C'est alors qu'entre en scène Andy Burnham , le favori pour succéder à Starmer. Burnham devrait prononcer un discours lundi et les marchés se montrent prudents.

L’ancien maire du Grand Manchester, qui a mérité son surnom de “roi du Nord” pour son leadership pendant la pandémie de COVID, est considéré comme plus à gauche que Starmer.

Il a appelé à la nationalisation des industries clés et au retour de la Grande-Bretagne dans l’UE. Le choix de son ministre des Finances sera déterminant pour les finances du pays et ses marchés.

5/ LORSQUE LA SITUATION S'AGRAVE

Les actions des fabricants de puces électroniques asiatiques restent sous les feux de la rampe alors que la volatilité s'accentue dans toute la région, notamment en Corée du Sud, à Taïwan et au Japon.

Les fortes hausses de prix pratiquées par Apple révèlent le revers de la médaille de l’explosion de la demande de puces électroniques.

Les investisseurs sont à l’affût du prochain catalyseur après que l’indice MSCI a décidé de ne pas inscrire la Corée du Sud sur la liste de surveillance en vue d’un reclassement au statut de marché développé.

L’attention se porte désormais sur les données économiques, notamment les chiffres mensuels de l’industrie manufacturière et des exportations sud-coréennes publiés mercredi, un baromètre de la demande mondiale qui sera suivi de près après les commandes à l’exportation exceptionnelles enregistrées par Taïwan, lesquelles n’ont toutefois pas répondu aux attentes encore plus élevées .

Les PMI flash japonais indiquent que les nouvelles commandes continuent d’augmenter dans toute l’Asie, les clients constituant des stocks pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ce qui montre que la région ne se laisse pas affecter par la guerre en Iran.

Le fabricant de puces mémoire SK Hynix entamera également sa campagne de promotion en vue d’une cotation secondaire aux États-Unis le 10 juillet, dans le cadre de laquelle il espère lever 29,43 milliards de dollars.