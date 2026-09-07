Taïwan déploie sa diplomatie des puces face aux pressions pour partager sa richesse en IA avec ses alliés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Taïwan a accueilli la semaine dernière SEMICON, un grand salon international dédié aux semi-conducteurs

* Taïwan se présente comme un partenaire fiable et démocratique

* Taïwan subit des pressions de la part des États-Unis pour y produire davantage de puces

* L'UE souhaite également que Taïwan investisse davantage dans le secteur des puces électroniques

par Ben Blanchard et Wen-Yee Lee

Taïwan a fait valoir ses atouts en matière de diplomatie des semi-conducteurs lors d’un grand salon professionnel la semaine dernière, se présentant comme un fournisseur démocratique et fiable pour la révolution de l’IA, tout en signalant sa volonté de partager les fruits de son expertise en matière de semi-conducteurs avec des partenaires partageant les mêmes valeurs.

Abritant des entreprises telles que TSMC 2330.TW , dont les puces alimentent les applications d’IA, Taïwan, isolé sur le plan diplomatique, cherche depuis longtemps à tirer parti de son expertise technologique pour obtenir un soutien international, ce que Pékin s’efforce systématiquement d’empêcher en affirmant que l’île n’est qu’une de ses provinces.

Mais Taïwan subit également la pression des États-Unis, son plus important soutien international et fournisseur d’armes, pour y délocaliser davantage la fabrication de puces. Cela intervient alors que TSMC investit 265 milliards de dollars dans des usines situées dans l’État de l’Arizona.

Le président Lai Ching-te, qui, fait inhabituel, a pris la parole lors de deux événements distincts le même jour au salon SEMICON Taiwan, a déclaré que les entreprises taïwanaises se développaient à l’échelle mondiale pour “laisser la résilience créer une prospérité partagée”, et que la force de l’île en matière de puces reposait sur la démocratie et l’État de droit .

Le ministre de l’Économie, Kung Ming-hsin, lors de l’inauguration du pavillon américain du salon, a indiqué que les entreprises taïwanaises prévoyaient 20 milliards de dollars supplémentaires d’investissements dans le pays.

DROITS DE DOUANE SUR LES PUCES ÉLECTRONIQUES

Taïwan a conclu un accord avec Washington en début d’année visant à accroître les investissements aux États-Unis en échange d’une réduction des droits de douane à l’exportation, mais des incertitudes subsistent.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré à CNBC la semaine dernière que des droits de douane sur les semi-conducteurs seraient imposés aux entreprises qui ne fabriquent pas de puces aux États-Unis.

Pourtant, Bill Frauenhofer, le responsable du ministère du Commerce chargé de superviser l’accord tarifaire avec Taïwan, s’est montré optimiste lors du salon SEMICON.

“Ce partenariat phénoménal” entre Taïwan et les États-Unis fonctionne, a-t-il déclaré. “Et nous avons vraiment, tous les deux, tout intérêt à ce que cela soit couronné de succès.”

Les entreprises taïwanaises reconnaissent la nécessité d’étendre leur production au-delà de l’île.

Young Liu, président de Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant de serveurs d’IA de Nvidia NVDA.O , a déclaré que les entreprises devaient désormais “réfléchir à la manière de fabriquer avec Taïwan, et non à Taïwan; fabriquer avec Taïwan dans le pays où se trouve le marché”.

Répondant à M. Liu lors de la table ronde, Tien Wu, directeur des opérations d’ASE 3711.TW , le plus grand fournisseur mondial de services d’encapsulation et de test de puces, s’est dit d’accord.

“D’un point de vue politique, c’est la bonne chose à faire”, a déclaré M. Wu. “Et honnêtement, je ne pense pas que nous ayons le choix de ne pas le faire.”

L’UE SOUHAITE ELLE AUSSI ATTIRER DES INVESTISSEMENTS

Taïwan cherche également à renforcer ses liens avec l’Union européenne, qui souhaite elle aussi attirer davantage d’investissements de la part des entreprises taïwanaises. L’Union a dépêché Kilian Gross, responsable de la Commission européenne, au salon SEMICON afin de présenter aux responsables et aux entreprises taïwanaises le “Chips Act 2.0” de l’ .

Taïwan cherche à renforcer sa coopération avec l’UE non seulement parce que les deux parties ont fermement soutenu l’Ukraine dans la guerre contre la Russie, mais aussi parce qu’elles sont toutes deux confrontées à des commerciales et à des différends diplomatiques avec la Chine.

Le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu, l’un des diplomates les plus éminents de Taïwan, a déclaré lors de l’inauguration du pavillon français que Taïwan et la France partageaient les valeurs de démocratie, de liberté et d’attachement à un ordre international fondé sur des règles.

“Nous utilisons la technologie pour nous connecter au monde, et non pour le contrôler”, a-t-il ajouté.