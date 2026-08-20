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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 11:54
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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/32

COUPON 3,15%

VOLUME ADJUGE 425 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,249 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 110,69%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,26%

A COMPARER A 1,10%

EN DATE DU 18/06/26

DATE DE REGLEMENT 24/08/26

OATei

MATURITE 25/07/43

COUPON 0,95%

VOLUME ADJUGE 471 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,312 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 81,95%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,24%

A COMPARER A 1,87%

EN DATE DU 16/04/26

DATE DE REGLEMENT 24/08/26

OATei

MATURITE 25/07/47

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 492 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,428 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 62,92%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,36%

A COMPARER A 2,03%

EN DATE DU 21/05/26

DATE DE REGLEMENT 24/08/26

Inflation
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