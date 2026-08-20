TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 425 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,249 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,69%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,26%
A COMPARER A 1,10%
EN DATE DU 18/06/26
DATE DE REGLEMENT 24/08/26
OATei
MATURITE 25/07/43
COUPON 0,95%
VOLUME ADJUGE 471 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,312 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,95%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,24%
A COMPARER A 1,87%
EN DATE DU 16/04/26
DATE DE REGLEMENT 24/08/26
OATei
MATURITE 25/07/47
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 492 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,428 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 62,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,36%
A COMPARER A 2,03%
EN DATE DU 21/05/26
DATE DE REGLEMENT 24/08/26
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