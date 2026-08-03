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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 14:54
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 13,835 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,450%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,448%

A COMPARER A 2,424%

EN DATE DU 27/07/26

DATE DE REGLEMENT 05/08/26

BTF 21 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 645 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,140 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,510%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,51%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6727

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,285 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,590%

% SERVI AU PRIX LIMITE 29,95%

TAUX MOYEN PONDERE 2,585%

A COMPARER A 2,587%

EN DATE DU 27/07/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,970 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,745%

% SERVI AU PRIX LIMITE 16,09%

TAUX MOYEN PONDERE 2,738%

A COMPARER A 2,753%

EN DATE DU 27/07/26

DATE DE REGLEMENT

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