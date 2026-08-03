TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,835 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,450%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,448%
A COMPARER A 2,424%
EN DATE DU 27/07/26
DATE DE REGLEMENT 05/08/26
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 645 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,140 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,51%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6727
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,285 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,95%
TAUX MOYEN PONDERE 2,585%
A COMPARER A 2,587%
EN DATE DU 27/07/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,970 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,745%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,09%
TAUX MOYEN PONDERE 2,738%
A COMPARER A 2,753%
EN DATE DU 27/07/26
DATE DE REGLEMENT
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