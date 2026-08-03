Shein pourrait réduire le coût d'investissement à l'approche de son IPO

Le dossier d'introduction en bourse de Shein à Hong Kong évite la controverse sur le coton du Xinjiang

L'enseigne de fast-fashion Shein, qui prépare ‌son IPO, envisage de baisser son prix pour certains investisseurs de la dernière phase, selon ​des documents déposés auprès de la Bourse de Hong Kong, alors que l'enseigne de fast-fashion se prépare à entrer en Bourse avec une valorisation inférieure.

Le groupe chinois pourrait compenser financièrement les ​investisseurs qui avaient déjà rejoint le projet et leur donner davantage d’actions Shein, à un prix de conversion réduit, pour ​leurs participations, montrent des documents publics.

La valorisation ⁠de Shein est passée de 98,2 milliards de dollars (85,20 milliards d'euros) lors d’un tour ‌de table en 2022 à 64 milliards en 2023. Une source avait alors indiqué à Reuters que l’entreprise visait 50 milliards de dollars lors de ​son IPO à venir.

Selon les ‌documents, Shein s’est engagé à verser aux investisseurs ayant participé aux ⁠tours de table Pre-D, D et D+ un paiement en espèces garanti équivalant à un rendement annuel de 8%, soit environ 1,1 milliard de dollars au total, sur leur investissement ⁠initial.

Calculé à partir de ‌la date de leur premier placement jusqu’au 4 mars 2026, ce versement ⁠s’effectuera en trois fois, en espèces égaux, dus respectivement fin mars, fin juin et ‌fin septembre 2026.

Par ailleurs, si la société entre en Bourse à un prix ⁠inférieur à celui payé par les investisseurs, ces derniers sont protégés ⁠contre toute perte financière.

Ceux ‌détenant des actions privilégiées verront leurs titres automatiquement convertis en actions ordinaires de catégorie B ​lors de la cotation, et leur prix de ‌conversion sera revu à la baisse afin qu’ils obtiennent davantage de compensation.

Shein n’a pas immédiatement répondu à une demande ​de commentaires de Reuters concernant ces projets d’offre en espèces et en actions.

Les investisseurs devraient examiner de près si la société est en mesure de justifier la valorisation ⁠de 40 à 50 milliards de dollars qu’elle vise dans le cadre de son IPO à Hong Kong, alors que les sources ont révélé un ralentissement de la croissance, une forte baisse de la rentabilité et des incertitudes réglementaires et juridiques croissantes.

(Rédigé par Anjali Singh à Bangalore, Selena Li à Hong Kong et Yantoultra Ngui à Singapour; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)