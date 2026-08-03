Marriott relève son objectif annuel de RevPAR

L'hôtel Marriott Marquis à New York

Marriott International a ‌relevé lundi son objectif de croissance du revenu par chambre ​disponible (RevPAR) pour l'ensemble de l'année, l'opérateur hôtelier pariant sur le fait que la forte demande touristique stimulera les réservations.

La ​résilience de la demande et la hausse des prix dans les villes hôtes ​de la récente Coupe du ⁠monde de la Fifa organisée aux États-Unis, au Canada ‌et au Mexique ont soutenu la croissance de l'ensemble des enseignes de Marriott.

Cette dynamique a ​contribué à compenser ‌l'impact négatif sur les revenus par chambre lié ⁠au conflit au Moyen-Orient.

Les dépenses de voyage ont augmenté de 6,2% sur un an pour atteindre 122,1 milliards de ⁠dollars (105,95 milliards d'euros) ‌en juin, leur niveau mensuel le plus ⁠élevé depuis un an, selon l'U.S. Travel Association.

La semaine ‌dernière, ses concurrents Hilton et Hyatt ont également ⁠relevé leurs prévisions de RevPAR pour 2026, la ⁠demande dans ‌le segment du luxe restant solide et les retombées positives ​de la Coupe du monde ‌continuant de soutenir l'activité, tout en signalant un impact négatif dans les régions ​du Moyen-Orient.

Marriott, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le RevPAR - ⁠un indicateur clé du secteur de l'hébergement qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d'occupation - augmentera de 3% à 3,5%, contre une hausse de 2% à 3% prévue initialement.

(Rédigé par Anshuman Tripathy, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)