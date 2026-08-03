AstraZeneca envisage une fusion à $400 mds avec avec Bristol Myers-source

Des tubes à essai devant le logo de Bristol Myers Squibb.

par Sabrina Valle et Michael Erman

AstraZeneca ‌et Bristol Myers Squibb ont mené des discussions préliminaires portant sur une éventuelle fusion qui ​donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars (346,95 milliards d'euros), selon une source proche du ​dossier.

Cette information a d'abord été rapportée par le Financial Times dimanche. Reuters n'a pas pu déterminer si ces discussions ​se poursuivaient.

Un éventuel accord présenterait un risque réglementaire, ⁠les autorités américaines de la concurrence pouvant se montrer plus réticentes sous l'administration ‌du président Donald Trump, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat.

Le locataire de la Maison blanche met l'accent sur les investissements domestiques dans ce ​secteur et sur le développement ‌de l’industrie manufacturière américaine.

Alors qu’AstraZeneca avait dévoilé l’année dernière son ⁠intention de s’introduire directement en Bourse aux États-Unis pour tirer parti des valorisations plus élevées outre-Atlantique, un tel accord signifierait qu’une entreprise basée au Royaume-Uni rachèterait de fait un ⁠géant pharmaceutique américain de ‌premier plan.

AstraZeneca n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Bristol Myers ⁠n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Reuters.

A la Bourse de ‌Londres lundi, vers 08h10 GMT, l'action reculae de 6,4%.

Investisseurs et analystes ont ⁠remis en question la logique stratégique de ce possible rapprochement, estimant ⁠que le plus grand ‌laboratoire pharmaceutique britannique n’avait guère besoin, à première vue, d’une acquisition de cette ampleur, ​malgré les avantages financiers potentiels.

"Une fusion avec ‌Bristol n’a aucun sens, ni sur le plan stratégique ni sur le plan financier", a déclaré Markus Manns, gestionnaire ​de portefeuille chez Union Investment, un actionnaire d’AstraZeneca. "De nombreuses méga-fusions passées ont détruit de la valeur et il n’y a aucun besoin apparent pour Astra de s’engager ⁠dans cette voie."

AstraZeneca affichait vendredi une capitalisation boursière de 264,11 milliards de dollars, tandis que Bristol Myers était évalué à 133,41 milliards de dollars.

(Sabrina Valle et Michael Erman à New York et Devika Nair à Bangalore ; avec la contribution de Chris Sanders à Washington, Maggie Fick à Londres, Prerna Bedi et Pushkala Aripaka à Bangalore ; version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)