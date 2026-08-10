TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 10 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,143 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,395%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,17%
TAUX MOYEN PONDERE 2,393%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 12/08/26
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,092 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,576 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,450%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,41%
TAUX MOYEN PONDERE 2,448%
A COMPARER A 2,448%
EN DATE DU 03/08/26
DATE DE REGLEMENT 10584
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,098 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,585%
% SERVI AU PRIX LIMITE 47,38%
TAUX MOYEN PONDERE 2,579%
A COMPARER A 2,585%
EN DATE DU 03/08/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,498 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,755%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,88%
TAUX MOYEN PONDERE 2,752%
A COMPARER A 2,738%
EN DATE DU 03/08/26
DATE DE REGLEMENT
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