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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 14:53
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 10 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,143 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,395%

% SERVI AU PRIX LIMITE 54,17%

TAUX MOYEN PONDERE 2,393%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 12/08/26

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,092 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,576 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,450%

% SERVI AU PRIX LIMITE 77,41%

TAUX MOYEN PONDERE 2,448%

A COMPARER A 2,448%

EN DATE DU 03/08/26

DATE DE REGLEMENT 10584

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,098 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,585%

% SERVI AU PRIX LIMITE 47,38%

TAUX MOYEN PONDERE 2,579%

A COMPARER A 2,585%

EN DATE DU 03/08/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,498 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,755%

% SERVI AU PRIX LIMITE 78,88%

TAUX MOYEN PONDERE 2,752%

A COMPARER A 2,738%

EN DATE DU 03/08/26

DATE DE REGLEMENT

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