TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 4,000 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,860 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,61%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,65%
TAUX MOYEN PONDERE 2,85%
A COMPARER A 2,94%
EN DATE DU 21/05/26
DATE DE REGLEMENT 22/06/26
OAT
MATURITE 25/02/32
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 5,300 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,079 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,59%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,31%
TAUX MOYEN PONDERE 3,13%
A COMPARER A 3,25%
EN DATE DU 21/05/26
DATE DE REGLEMENT 22/06/26
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,999 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,02%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,49%
TAUX MOYEN PONDERE 3,22%
A COMPARER A 2,89%
EN DATE DU 19/02/26
DATE DE REGLEMENT 22/06/26
OAT
MATURITE 25/11/34
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 2,699 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,321 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,72%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,81%
TAUX MOYEN PONDERE 3,45%
A COMPARER A 3,61%
EN DATE DU 02/04/26
DATE DE REGLEMENT 22/06/26
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