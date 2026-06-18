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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 10:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/29

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 4,000 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,860 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,61%

% SERVI AU PRIX LIMITE 76,65%

TAUX MOYEN PONDERE 2,85%

A COMPARER A 2,94%

EN DATE DU 21/05/26

DATE DE REGLEMENT 22/06/26

OAT

MATURITE 25/02/32

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 5,300 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 14,079 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,59%

% SERVI AU PRIX LIMITE 36,31%

TAUX MOYEN PONDERE 3,13%

A COMPARER A 3,25%

EN DATE DU 21/05/26

DATE DE REGLEMENT 22/06/26

OAT

MATURITE 25/11/32

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,999 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,02%

% SERVI AU PRIX LIMITE 46,49%

TAUX MOYEN PONDERE 3,22%

A COMPARER A 2,89%

EN DATE DU 19/02/26

DATE DE REGLEMENT 22/06/26

OAT

MATURITE 25/11/34

COUPON 3,00%

VOLUME ADJUGE 2,699 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,321 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 96,72%

% SERVI AU PRIX LIMITE 73,81%

TAUX MOYEN PONDERE 3,45%

A COMPARER A 3,61%

EN DATE DU 02/04/26

DATE DE REGLEMENT 22/06/26

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