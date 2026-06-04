TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/36
COUPON 3,70%
VOLUME ADJUGE 9,226 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 22,267 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,15%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,36%
TAUX MOYEN PONDERE 3,80%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/06/26
OAT
MATURITE 25/10/38
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,971 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,643 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,72%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,92%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/06/26
OAT
MATURITE 25/05/42
COUPON 3,60%
VOLUME ADJUGE 1,711 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,499 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,56%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,16%
A COMPARER A 4,09%
EN DATE DU 07/05/26
DATE DE REGLEMENT 08/06/26
OAT
MATURITE 25/05/57
COUPON 4,40%
VOLUME ADJUGE 1,090 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,635 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,54%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,55%
A COMPARER A 4,48%
EN DATE DU 07/05/26
DATE DE REGLEMENT 08/06/26
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