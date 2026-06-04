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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 10:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/36

COUPON 3,70%

VOLUME ADJUGE 9,226 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 22,267 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,15%

% SERVI AU PRIX LIMITE 73,36%

TAUX MOYEN PONDERE 3,80%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/06/26

OAT

MATURITE 25/10/38

COUPON 4,00%

VOLUME ADJUGE 1,971 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,643 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,72%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,92%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/06/26

OAT

MATURITE 25/05/42

COUPON 3,60%

VOLUME ADJUGE 1,711 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,499 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,56%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,16%

A COMPARER A 4,09%

EN DATE DU 07/05/26

DATE DE REGLEMENT 08/06/26

OAT

MATURITE 25/05/57

COUPON 4,40%

VOLUME ADJUGE 1,090 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,635 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,54%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,55%

A COMPARER A 4,48%

EN DATE DU 07/05/26

DATE DE REGLEMENT 08/06/26

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