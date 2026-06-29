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Table ronde Le Slip Français : made in France et compétitivité, cul et chemise ?
information fournie par Boursorama 29/06/2026 à 16:00

À l'occasion de l'événement « Made in France Ensemble », organisé au Palais Brongniart à Paris les 28 et 29 juin 2026, cette table ronde interroge sans détour un sujet central du débat économique : peut-on être compétitif en produisant en France ?

Animée par Laurent Grassin, cette session réunit Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France, et Léa Marie, directrice exécutive du Slip Français, pour confronter les idées reçues et les réalités de terrain autour du Made in France.

À travers un échange direct et sans angélisme, les intervenants reviennent sur les principaux freins à la compétitivité (coût du travail, organisation, productivité) mais aussi sur les leviers concrets qui permettent à certaines entreprises de concilier ancrage territorial et performance économique.

Une discussion nourrie d'exemples concrets, qui éclaire les conditions dans lesquelles le Made in France peut devenir un modèle viable et compétitif.

Lieu : Palais Brongniart, Paris
Date : Lundi 29 juin 2026
Horaire : 16h – 17h30
Avec : Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France ; Léa Marie, directrice exécutive du Slip Français
Animation : Laurent Grassin

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LE SLIP FRANCAIS
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