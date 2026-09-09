Sysco relève ses objectifs à moyen terme

En amont de la Conférence annuelle mondiale des produits de consommation Barclays à Boston, le grossiste alimentaire pour professionnels de la restauration Sysco réitère ses objectifs pour son exercice 2027, mais fait également part d'un relèvement de ses objectifs à moyen terme.

Pour l'exercice 2027, il confirme viser un BPA ajusté d'environ 5,02 USD à 5,12 USD, représentant une croissance d'environ 9% à 11%, ainsi qu'une croissance des ventes de l'ordre de 6% à 7%, pour atteindre environ 90 MdsUSD, en incluant le bénéfice de la 53e semaine.

A l'exception de cette 53e semaine comptable, le groupe basé à Houston précise que le point médian de ses prévisions de BPA ajusté se situe dans la partie haute de son algorithme de croissance à long terme.

Pour les exercices 2028 et 2029, Sysco anticipe désormais une croissance annualisée d'environ 9% à 11% (contre 6% à 8% auparavant) de son BPA ajusté et de l'ordre de 4% à 7% (contre 4% à 6% auparavant) de ses revenus.

Par ailleurs, Sysco confirme son objectif de réaliser 100 MUSD d'économies nettes de coûts annuelles pour l'exercice 2027 et annonce un nouvel objectif d'au moins 500 MUSD d'économies d'efficacité générées par l'IA à réaliser d'ici à l'exercice 2029.