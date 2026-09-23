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TotalEnergies prend la décision finale d'investissement sur le champ gazier d'Ima au Nigeria
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 10:29
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Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies

TotalEnergies ‌a annoncé mercredi avoir ​pris la décision finale d'investissement en vue de développer ​avec le groupe nigérian AMNI, son ​partenaire, le champ ⁠gazier d'Ima, situé sur ‌les licences offshore OML 112 et 117 au ​large ‌du Nigeria.

Une fois en ⁠production, ce champ fournira environ un tiers du gaz ⁠nécessaire au ‌projet d'expansion "Train 7" de ⁠Nigeria LNG, en ‌cours de réalisation, portant ⁠la capacité de l'usine ⁠de liquéfaction ‌de 22 à 30 millions ​de ‌tonnes par an (Mt/an), déclare le géant pétrolier et ​gazier français dans un communiqué.

TotalEnergies est ⁠opérateur du projet avec une participation de 40%, tandis que AMNI en détient 60%, selon le communiqué.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)

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