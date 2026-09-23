Un magasin JD Sports à Londres

JD Sports a ‌fait état mercredi d'une baisse de 19,7% de son bénéfice au ​premier semestre, pénalisé par la faiblesse du marché en Amérique du Nord, tout en maintenant ses prévisions de résultats pour l'ensemble ​de l'année, que le groupe avait abaissées le mois dernier.

Le distributeur britannique de sport ​et de mode a réalisé un ⁠bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement de 282 millions de ‌livres sterling (328,61 millions d'euros) au cours du semestre clos le 1er août, pour un chiffre d'affaires en ​recul de 0,7% à ‌5,9 milliards de livres sterling.

Le chiffre d'affaires à ⁠périmètre constant du groupe a reculé de 3,1% au deuxième trimestre, avec une baisse de 6,8% en Amérique du Nord, un ⁠marché clé pour ‌JD Sports.

Le groupe, qui compte plus de 4.800 magasins ⁠répartis dans 51 pays, a maintenu ses prévisions pour l'exercice ‌2026/27, tablant sur un bénéfice avant impôts et éléments ⁠d'ajustement compris entre 700 millions et 800 millions ⁠de livres sterling, ‌en baisse par rapport aux 852 millions de livres sterling enregistrés ​en 2025/26.

Avant la publication des ‌résultats, les analystes tablaient en moyenne sur 727 millions de livres sterling pour l'exercice ​2026/27.

L'action a perdu 10% au cours de l'année écoulée, reflétant la pression exercée sur sa clientèle principale, composée de ⁠jeunes aux revenus modestes, un marché dominé par les promotions, ainsi que le manque d'innovation de la part de Nike, qui est en pleine restructuration et représente plus de 40% du chiffre d'affaires de JD Sports.

(Rédigé par James Davey ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)