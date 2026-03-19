SYNTHESE 6-Les banques centrales se tiennent prêtes à s'attaquer à l'inflation liée à la guerre

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(Ajoute des détails sur le débat concernant la hausse des taux de la BCE au paragraphe 9, et sur la Fed et la fixation des prix par le marché aux paragraphes 17 et 18)

* Les États-Unis, le Canada, le Japon, la BoE et la BCE maintiennent leurs taux inchangés

* Les banquiers centraux en alerte pour une poussée d'inflation

* Les attaques contre les infrastructures énergétiques marquent une nouvelle étape

* Certains analystes parlent d'un risque croissant de "stagflation"

par William Schomberg et Balazs Koranyi

Les principales banques centrales ont déclaré jeudi qu'elles se tenaient prêtes à faire face à toute poussée d'inflation en resserrant leur politique, alors que l'escalade de la guerre d'Iran a mis les infrastructures énergétiques vitales du Moyen-Orient dans la ligne de mire et a fait grimper les prix des carburants.

Dans une rare coïncidence de l'agenda de la politique monétaire, les banques centrales des États-Unis, du Japon, de la Grande-Bretagne, du Canada et de la zone euro - en fait le groupe des sept (G7) nations - se sont réunies cette semaine, tout comme leurs homologues de plusieurs économies émergentes.

Après avoir essuyé des critiques sur le fait qu'ils ont agi trop tardivement pour maîtriser la hausse post-COVID de l'inflation, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les décideurs politiques sont déterminés à maîtriser les prix sans faire dérailler une croissance économique encore fragile - et surtout à éviter un mélange de "stagflation", de récession et de flambée des prix.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont toutes deux décidé de maintenir leurs taux d'intérêt, tout comme la Banque du Japon , la Banque d'Angleterre , la Banque centrale européenne et les banques centrales de Suisse et de Suède jeudi.

Elles ont toutefois précisé qu'elles étaient en état d'alerte, craignant que la hausse des prix de l'énergie ne déclenche une vague d'inflation dans l'ensemble de l'économie si, par exemple, elle commence à susciter des revendications salariales plus élevées de la part de ménages craignant de perdre leur pouvoir d'achat.

"La guerre au Moyen-Orient a rendu les perspectives nettement plus incertaines, créant des risques à la hausse pour l'inflation et à la baisse pour la croissance économique", a déclaré la BCE.

Lors de la conférence de presse qu'elle a donnée après la décision, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que la zone euro était résistante et que la faiblesse de l'inflation signifiait qu'elle était "bien positionnée" pour faire face à ce qu'elle a appelé "un choc majeur qui est en train de se produire".

La banque centrale a relevé ses prévisions d'inflation pour cette année à 2,6 % - au-dessus de son objectif de 2 % - et a publié des scénarios selon lesquels l'inflation pourrait retomber si le choc s'avérait temporaire, mais remonter à 4,8 % l'année prochaine si les perturbations se poursuivaient.

En l'absence d'une résolution rapide du conflit, les responsables de la BCE devraient entamer une discussion sur les hausses de taux d'intérêt en avril et éventuellement resserrer leur politique lors de leur réunion suivante en juin, ont déclaré trois sources à Reuters jeudi.

Commentant la décision unanime du comité de décision de la Banque d'Angleterre de maintenir les taux d'intérêt, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que la banque devrait répondre à un impact persistant sur l'inflation britannique.

Il a toutefois minimisé les attentes des marchés quant à un resserrement brutal de la politique monétaire, les opérateurs tablant sur deux hausses de taux de 25 points de base d'ici à la fin de l'année, contre une seule avant la réunion.

"Je voudrais mettre en garde contre toute conclusion forte concernant une hausse des taux d'intérêt", a déclaré Andrew Bailey lors d'une interview accordée aux chaînes de télévision britanniques. "Aujourd'hui, nous avons envoyé un message très clair. Le bon endroit est le statu quo."

LA HAUSSE DES TAUX AMÉRICAINS COMMENCE À ÊTRE INTÉGRÉE DANS LES PRIX

Marquant une escalade dans la guerre qui a commencé le 28 février, les frappes iraniennes depuis mercredi ont causé des dommages considérables à la plus grande usine de gaz du monde au Qatar et ont touché d'autres infrastructures du Golfe à la suite d'attaques israéliennes contre ses propres installations gazières.

Ces frappes rendent d'ores et déjà plus probable que l'économie mondiale doive faire face à des dommages à plus long terme sur les approvisionnements énergétiques.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a fait remarquer qu'il était impossible de quantifier l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

"À court terme, la hausse des prix de l'énergie fera augmenter l'inflation globale, mais il est trop tôt pour connaître l'ampleur et la durée des effets potentiels sur l'économie", a déclaré Jerome Powell après la décision de la Fed (11 contre 1) de maintenir les taux dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

Sa réticence à dire que les risques d'affaiblissement du marché de l'emploi posaient un plus grand risque pour les objectifs de la Fed que l'inflation a contribué à effacer les paris du marché sur des réductions de taux cette année et bien plus tard.

Jeudi, les marchés financiers ont même reflété une augmentation des chances d'une hausse des taux de la Fed, bien que les traders aient mis en garde contre une prise en compte trop littérale de ce prix étant donné la volatilité des prix du pétrole qui a contribué à ce commerce. Les prix à terme du Brent LCOc1 ont dépassé les 119 dollars le baril au cours de la nuit, mais sont redescendus à 108,50 dollars jeudi.

A Tokyo, le gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda a déclaré que la BOJ n'excluait pas une hausse des taux à court terme si l'impact attendu de la hausse des coûts du pétrole sur la croissance s'avérait temporaire et ne faisait pas dérailler les progrès réalisés pour atteindre durablement l'objectif de la banque en matière de prix.

"Nous devons garder à l'esprit que les récents développements surviennent à un moment où les entreprises augmentent déjà activement les prix et les salaires, ce qui suggère qu'elles pourraient répercuter les coûts de manière plus agressive qu'après la guerre en Ukraine", a déclaré Kazuo Ueda lors d'une conférence de presse.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a tenu des propos similaires : "Si les prix de l'énergie restent élevés, nous ne laisserons pas leurs effets s'étendre et devenir une inflation persistante", a-t-il déclaré.

RISQUE CROISSANT DE "STAGFLATION"?

En début de semaine, la Banque de réserve d'Australie a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis dix mois et a mis en garde contre le risque "important" que la flambée des prix du pétrole fait peser sur l'inflation.

Même la banque centrale du Brésil, dont les taux sont parmi les plus élevés de toutes les grandes économies, a opté pour une réduction prudente de 25 points de base de son taux de référence de 14,75 %, soit une réduction moins importante qu'initialement prévue.

Jeudi, la Banque nationale suisse et la Riksbank suédoise ont toutes deux maintenu leurs taux directeurs, soulignant l'incertitude quant à l'impact de la guerre sur l'économie.

Les marchés européens ont fortement chuté jeudi et les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé alors que les attaques sur les infrastructures énergétiques ont poussé les prix du pétrole de référence Brent au-dessus de 119 dollars le baril.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation."