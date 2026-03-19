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FedEx en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 mars - ** Les actions de FedEx FDX.N ont augmenté de 5,5 % à375,55 $ après la cloche ** FDX prévoit maintenant un bénéfice ajusté pour l'exercice se terminant le 31 mai entre 19,30 $ et 20,10 $ par action, par rapport à la projection précédente de 17,80 $ à 19 $ par action

** Le chiffre d'affaires annuel devrait augmenter de 6 % à 6,5 % d'une année sur l'autre, contre une prévision précédente de croissance de 5 % à 6 %

** FDX a lancé des programmes de transformation opérationnelle dans certains sites internationaux en janvier, ce qui pourrait conduire à une réduction d'environ 5 000 employés opérationnels

** Les programmes de transformation devraient s'étaler sur environ 18 mois et pourraient inclure des changements de lieux et d'horaires de travail pour 800 employés opérationnels

** Le bénéfice ajusté pour le trimestre crucial des vacances d'hiver est passé à 5,25 dollars par action, contre 4,51 dollars l'année précédente

** FDX a augmenté de plus de 23 % depuis le début de l'année

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