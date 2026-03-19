SYNTHESE 3-Les prix de l'énergie bondissent alors que l'attaque de l'Iran contre l'usine de GNL du Qatar menace les exportations à long terme

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* Le Qatar déclare que la remise en état d'une installation de GNL pourrait prendre cinq ans

* Le Qatar prévient qu'il pourrait être contraint de déclarer un cas de force majeure pour les contrats à terme

* Selon un analyste, les attaques constituent un scénario catastrophe pour le gaz naturel

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par Maha El Dahan, Andrew Mills et Yousef Saba

Les prix de l'énergie ont bondi jeudi après que l'Iran a frappé le plus grand complexe GNL du monde, causant des dommages qui, selon le Qatar, pourraient prendre cinq ans à réparer, alors que les pires craintes du secteur de l'énergie concernant la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran se sont concrétisées. Le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a déclaré à Reuters que la compagnie gazière publique pourrait devoir déclarer la force majeure sur les contrats à long terme avec l'Italie, la Belgique, la Corée du Sud et la Chine, l'attaque ayant entraîné la perte d'environ 17 % des exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar pour une période allant de trois à cinq ans.

Les prix du gaz en Europe ont grimpé jusqu'à 35 % jeudi et ceux du pétrole jusqu'à 10 %, avant de limiter leurs gains en milieu d'après-midi.

"Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que le Qatar - le Qatar et la région - ferait l'objet d'une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman frère, en plein mois de Ramadan, qui nous attaque de cette manière", a déclaré al-Kaabi.

Depuis des années, le secteur de l'énergie craint qu'un conflit dans la région n'endommage à long terme les installations pétrolières et gazières et ne provoque des pénuries dans l'approvisionnement énergétique mondial.

SCÉNARIO CATASTROPHE

Selon les analystes, l'attaque israélienne contre les installations gazières iraniennes de South Pars mercredi et la riposte contre l'usine qatarie de Ras Laffan représentent une escalade brutale du conflit, que beaucoup redoutaient.

"Nous sommes maintenant bien engagés dans le scénario catastrophe de la crise du gaz", a déclaré Saul Kavonic, analyste en énergie chez MST Financial. "Même une fois la guerre terminée, l'interruption de l'approvisionnement en GNL pourrait durer des mois, voire des années."

L'Iran a frappé des infrastructures énergétiques dans tout le Moyen-Orient en représailles aux attaques israéliennes contre ses installations gazières.

Les attaques aériennes ont visé une raffinerie en Arabie saoudite, ont forcé les Émirats arabes unis à fermer leurs installations gazières et ont déclenché des incendies dans deux raffineries koweïtiennes, alors que Donald Trump menaçait de prendre des mesures de rétorsion si elles persistaient.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste d'investissement en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés, c'est le risque croissant de stagflation", a-t-elle ajouté.

L'INFLATION DANS LA ZONE EURO EN HAUSSE

La Banque centrale européenne a déclaré jeudi que la guerre en Iran aurait un "impact important" sur l'inflation à court terme, en fonction de son intensité et de sa durée.

Les marchés financiers s'attendent désormais à ce que l'inflation dans la zone euro atteigne près de 4 % au cours de l'année prochaine, puis qu'il faille des années pour revenir à l'objectif de 2 % de la BCE. Les opérateurs tablent sur deux ou trois hausses de taux d'ici à décembre, pariant sur le fait que la BCE ne tolérera pas une nouvelle flambée de l'inflation due à la guerre, après avoir été piqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a quatre ans. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont appelé à un moratoire immédiat sur les attaques contre les installations pétrolières et gazières et ont déclaré qu'ils travaillaient avec les pays producteurs d'énergie pour stabiliser les marchés, selon une déclaration commune.

Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux, Trump avait précédemment averti l'Iran de ne pas riposter en attaquant à nouveau les installations de GNL qataries et avait menacé de "faire exploser massivement l'ensemble du champ gazier de South Pars" s'il le faisait. Le Qatar partage avec l'Iran le champ gazier de South Pars, le plus grand du monde.

Les prix du gaz en Europe ont doublé depuis la fin février, avant que les États-Unis et Israël ne lancent des attaques contre l'Iran.

Les chargements de pétrole par l'Arabie saoudite dans le port de Yanbu, sur la mer Rouge, ont été brièvement interrompus jeudi, ont déclaré deux sources à Reuters, après la chute d'un drone sur la raffinerie Aramco-Exxon, SAMREF, qui se trouve à proximité.

Le port est le seul débouché pour le premier exportateur mondial de pétrole depuis que l'Iran a bloqué le trafic des pétroliers quittant le Golfe par le détroit d'Ormuz.

Les raffineries Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah de la Kuwait Petroleum Corporation ont également été visées par des drones jeudi, ce qui a provoqué des incendies sur les deux sites, a indiqué l'agence de presse de l'État.

Les Émirats arabes unis ont fermé leurs installations gazières de Habshan après avoir intercepté des missiles en début de journée. Aucun blessé n'a été signalé, a déclaré le bureau des médias d'Abou Dhabi.

Les autorités des Émirats arabes unis ont déclaré qu'elles réagissaient à un incident survenu dans le champ pétrolifère de Bab , causé par la chute de débris provenant de missiles interceptés.