SYNTHESE 2-Les principales banques centrales adoptent un ton hawkish alors qu'elles se réunissent dans l'ombre de la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis, le Canada et le Japon maintiennent leurs taux d'intérêt sur fond d'inquiétudes concernant l'inflation

* Les banques centrales mettent en garde contre le risque d'inflation si les prix des carburants restent élevés

* Le chef de la BOJ maintient l'espoir d'une hausse des taux à court terme

* Le Brésil fait preuve de prudence dans la réduction de ses taux, mais revoit à la hausse ses prévisions d'inflation

par Promit Mukherjee, Howard Schneider et Leika Kihara

Les principales banques centrales des États-Unis, du Canada et du Japon ont adopté un ton hawkish mercredi, bien qu'à des degrés divers, alors que la guerre avec l'Iran a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie au cours d'une semaine charnière de réunions des banques centrales mondiales.

Après avoir lutté contre une flambée de l'inflation due aux matières premières après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en 2022, les décideurs politiques sont à nouveau sur la corde raide: ils doivent contenir les pressions persistantes sur les prix sans faire dérailler la croissance.

La Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada et la Banque du Japon ont toutes opté pour le maintien des taux d'intérêt, mais leurs dirigeants ont clairement indiqué qu'ils étaient en état d'alerte, craignant que la hausse des prix de l'énergie ne déclenche une nouvelle vague d'inflation.

"Le Conseil des gouverneurs examinera l'impact immédiat de la guerre sur l'inflation, mais si les prix de l'énergie restent élevés, nous ne laisserons pas leurs effets s'étendre et devenir une inflation persistante", a déclaré le gouverneur de la BdC, Tiff Macklem, dans ses remarques liminaires lors d'une conférence de presse après que la banque a maintenu son taux directeur à 2,25 % .

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'est montré tout aussi prudent.

"À court terme, la hausse des prix de l'énergie fera augmenter l'inflation globale, mais il est trop tôt pour connaître l'ampleur et la durée des effets potentiels sur l'économie", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse après la décision de la Fed (11-1) de maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

Néanmoins, la réticence de M. Powell à dire que les risques d'affaiblissement du marché de l'emploi posaient un plus grand risque pour les objectifs de la Fed que l'inflation a contribué à pousser les attentes de réduction des taux du marché jusqu'en 2027.

La banque centrale brésilienne a été une exception dovish mercredi en donnant le coup d'envoi d'un cycle d'assouplissement attendu de longue date avec une réduction prudente de 25 points de base de son taux de référence à 14,75 %, qui reste parmi les plus élevés des principales économies.

Les décisions de la banque centrale sont intervenues après que la Reserve Bank of Australia a relevé ses taux à leur plus haut niveau en 10 mois et a mis en garde contre un risque "important" pour l'inflation dû à la flambée des prix du pétrole.

Les actions ont chuté et les prix du pétrole ont fortement augmenté jeudi après qu'une escalade majeure dans la guerre des États-Unis et d'Israël avec l'Iran ait ébranlé les investisseurs, tandis que la BOJ est devenue la dernière banque centrale à mettre en garde contre l'impact des coûts de l'énergie sur l'inflation.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale n'excluait pas une hausse des taux à court terme si l'impact attendu de la hausse des coûts du pétrole sur la croissance s'avérait temporaire et ne faisait pas dérailler les progrès réalisés par le Japon pour atteindre durablement l'objectif de la banque en matière de prix.

"Nous devons garder à l'esprit que les récents développements surviennent à un moment où les entreprises augmentent déjà activement les prix et les salaires, ce qui suggère qu'elles pourraient répercuter les coûts de manière plus agressive qu'après la guerre en Ukraine", a déclaré M. Ueda lors d'une conférence de presse.

Mais les analystes s'attendent à ce que la trajectoire des taux pour les banques centrales reste cahoteuse sans qu'une fin claire soit en vue pour le conflit qui pourrait bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales, secouer les marchés financiers et nuire à l'humeur des entreprises.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire macroéconomique"