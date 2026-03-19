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Municipales à Marseille: Vassal ne participera pas au débat Payan-Allisio jeudi soir sur France 2
information fournie par AFP 19/03/2026 à 11:27

Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille, le 11 mars 2026 à Marseille ( AFP / Elodie CLEMENT )

Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille, le 11 mars 2026 à Marseille ( AFP / Elodie CLEMENT )

La candidate LR Martine Vassal, arrivée troisième au premier tour des municipales à Marseille, ne participera pas au débat jeudi soir sur France 2 entre Benoît Payan et Franck Allisio, a indiqué à l'AFP France Télévisions, qui dit avoir "tout fait" pour l'inclure.

"Finalement, nous allons rester sur un débat à deux", entre le maire de gauche sortant et le candidat RN, a annoncé une porte-parole du groupe. M. Allisio a refusé un débat à trois, en faisant valoir que Mme Vassal n'avait "strictement aucune chance" d'être élue.

Dans un communiqué, cette dernière a estimé jeudi que "le service public cède aux sirènes du RN". Elle a demandé "le respect des électeurs", "du pluralisme" et "de la démocratie".

Toutefois, France Télévisions a précisé que Mme Vassal "disposera d'un temps de parole équitable" à un autre moment, dans le respect des règles. "Nous lui avons fait des propositions" en ce sens, a ajouté la porte-parole.

Présenté par Caroline Roux, le débat de jeudi se tiendra en direct de Marseille à 20H40, en partenariat avec France Inter. Il devrait durer moins de 30 minutes, étant suivi à 21H10 du magazine Envoyé spécial, dont un sujet sera consacré aux municipales à Marseille.

Au premier tour, le maire sortant divers gauche Benoît Payan a devancé Franck Allisio d'une courte tête (36,70% contre 35,02%). Mme Vassal était loin derrière, à 12,4%. Avec 11,94%, le LFI Sébastien Delogu était également qualifié pour le second tour mais il s'est finalement retiré face au risque d'une victoire du RN.

Outre le débat télévisé sur le second tour à Marseille, un cas de figure similaire concernant celui de Paris avait provoqué l'indignation de LFI.

Arrivée troisième au premier tour et qualifiée pour le second, sa candidate, Sophia Chikirou, n'avait initialement pas été invitée au débat organisé mercredi soir sur BFMTV et Le Figaro TV entre les deux premiers, Emmanuel Grégoire (gauche unie hors LFI) et Rachida Dati (LR et MoDem).

LFI a protesté et Mme Chikirou a finalement participé à ce débat, avec l'accord des deux autres candidats.

Municipales 2026
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1 commentaire

  • 12:25

    NORMAL LR N'A RIEN A DIRE

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