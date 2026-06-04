Syndax Pharma en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 250 millions de dollars

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4 juin - ** Les actions de Syndax Pharmaceuticals SNDX.O ont chuté de 8,1 % en pré-ouverture, à 16,85 dollars, après l'annonce d'une levée de fonds ** Le développeur de traitements contre le cancer a annoncé tôt jeudi, qu'elle avait vendu pour 250 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) à 2,25 % avec échéance en 2031, dans le cadre d'un placement privé.

** Le prix de conversion initial de 24,76 $ représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 18,34 $

** La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement à des fins générales, notamment pour le fonds de roulement, la R&D, la commercialisation et les dépenses liées au développement commercial

** J. Wood Capital Advisors est l'agent de placement exclusif pour les obligations convertibles

** Les actions SNDX ont baissé au cours des quatre dernières séances et affichaient une baisse d'environ 13 % depuis le début de l'année jusqu'à mercredi

** La société, basée à New York, affiche une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars

** Les 14 analystes couvrant le titre sont tous optimistes, dont 6 attribuent la note "achat fort"; le cours cible médian est de 37 $, selon LSEG